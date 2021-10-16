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Cristiano Ronaldo her şeyi onun ayaklarına serdi! Kimisi onun uğruna 'at gübresi' yiyor o ise ne var ne yok sevgilisine harcıyor

Cristiano Ronaldo, hem bir spor hem de magazin figürü olarak dikkatleri üzerlerine çekiyor. Futbolun yaşayan süper yıldızlarından biri olan Ronaldo'nun bu tanımına uygun, dünyayı kıskandıran bir hayatı var. Portekizli Juventus'tan ayrılıp, 2009-2018 yılları arasında formasını terlettiği Manchester United'a geri dönmüştü malumunuz. O günden bu yana gündemden düşmüyor. Son olarak Georgina Rodriguez son olarak Cristiano Ronaldo'nun kendisine aldığı servet değerindeki hediyeyi sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. Sonrasında sosyal medya yerinden oynadı.

16.10.2021 16:22 - Son Güncelleme: 16.10.2021 16:22
Cristiano Ronaldo her şeyi onun ayaklarına serdi! Kimisi onun uğruna ’at gübresi’ yiyor o ise ne var ne yok sevgilisine harcıyor

Cristiano Ronaldo'nun nişanlısı Georgina Rodriguez son zamanların en çok konuşulan isimlerinden. Georgina Rodriguez dansları ve güzelliğiyle gündemden düşmüyor...

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Cristiano Ronaldo her şeyi onun ayaklarına serdi! Kimisi onun uğruna ’at gübresi’ yiyor o ise ne var ne yok sevgilisine harcıyor

Georgina Rodriguez bu kadarını hayal ediyor muydu bilemiyoruz ama gösteri dünyasının en ünlüleri arasındaki yerini çoktan aldı bile.

Cristiano Ronaldo her şeyi onun ayaklarına serdi! Kimisi onun uğruna ’at gübresi’ yiyor o ise ne var ne yok sevgilisine harcıyor

Georgina Rodriguez son olarak Cristiano Ronaldo'nun kendisine aldığı servet değerindeki hediyeyi sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

Cristiano Ronaldo her şeyi onun ayaklarına serdi! Kimisi onun uğruna ’at gübresi’ yiyor o ise ne var ne yok sevgilisine harcıyor

İşte 27 yaşındaki model Rodriguez'in, 124 bin Euro değerindeki hediyesi...

Cristiano Ronaldo her şeyi onun ayaklarına serdi! Kimisi onun uğruna ’at gübresi’ yiyor o ise ne var ne yok sevgilisine harcıyor

Ronaldo, bileziklerini, kolyelerini ve yüzüklerini yanında taşıyabilmesi için sevgilisine 'Louis Vuitton Malle Vendome' marka mücevher çantası aldı. Sekiz çekmeceli çantanın fotoğrafını paylaşan Rodriguez, "Susuyorum, Cristiano" ifadelerini kullandı.

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