Galatasaray’da yeni hedef Süper Lig! İşte Sivasspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri...

FATİH TERİM'SİZ KAZANAMIYOR

Ancak Galatasaray'ın işi çok da kolay olmayacak. Hatayspor'a 4 gol atan Sivasspor geçen haftada Alanyaspor'u deplasmanda yenmeyi başardı. Ayrıca Cimbom, bu sezon Avrupa dönüşü çıktığı Süper Lig maçlarında sıkıntı yaşıyor. Sarıkırmızılı takım, Avrupa Ligi dönüşü çıktığı 8 maçta 12 puan kaybetti. Tabii teknik direktör Fatih Terim'in kenarda olmaması da büyük handikap teşkil ediyor. Galatasaray, Terim'in yer almadığı son iki maçta iki beraberlik aldı ve kötü sonuçlarını sürdürdü. Galatasaray'ın Sivasspor deplasmanında işi oldukça zor ama sarı-kırmızılılar tüm olumsuzluklara rağmen galibiyetten başka bir sonuç da düşünmüyor.