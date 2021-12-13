Galatasaray'da yeni hedef Süper Lig! İşte Sivasspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray deplasmanda Sivasspor'un konuğu olacak. UEFA Avrupa Ligi'nde zorlu grupta namağlup lider olarak gruptan çıkan sarı-kırmızılı ekip şimdi de ligde seri peşinde. Trabzonspor'un kaybettiği haftada Galatasaray kazanarak zirveye yaklaşmak isterken, Sivasspor ise rahat bir nefes almanın peşinde. Saat 18.00'de başlayacak karşılaşma öncesi iki takımın da muhtemel 11'leri belli oldu. İşte Sivasspor - Galatasaray maçının kadroları...
Avrupa Ligi'nde son 16 turuna namağlup lider ve seri başı takım olarak kalan Galatasaray, başarısını Süper Lig'e taşımayı hedefliyor. Galatasaray, bugün deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek. Ligde son 4 maçtır 3 puana hasret kalan sarıkırmızılılar ilk yarıda kalan maçını kazanarak 4'te 4 yapmayı planlıyor. İlk hedef ise Sivas deplasmanımdan 3 puan ile ayrılarak kötü seriye son vermek ve yeni bir çıkış yakalamak. Ayrıca lider Trabzonspor'un yenildiği haftada puan farkını da 13'e düşürme fırsatını da tepmek istemiyorlar.
FATİH TERİM'SİZ KAZANAMIYOR
Ancak Galatasaray'ın işi çok da kolay olmayacak. Hatayspor'a 4 gol atan Sivasspor geçen haftada Alanyaspor'u deplasmanda yenmeyi başardı. Ayrıca Cimbom, bu sezon Avrupa dönüşü çıktığı Süper Lig maçlarında sıkıntı yaşıyor. Sarıkırmızılı takım, Avrupa Ligi dönüşü çıktığı 8 maçta 12 puan kaybetti. Tabii teknik direktör Fatih Terim'in kenarda olmaması da büyük handikap teşkil ediyor. Galatasaray, Terim'in yer almadığı son iki maçta iki beraberlik aldı ve kötü sonuçlarını sürdürdü. Galatasaray'ın Sivasspor deplasmanında işi oldukça zor ama sarı-kırmızılılar tüm olumsuzluklara rağmen galibiyetten başka bir sonuç da düşünmüyor.
KADRODA REVİZYON YAPACAK
Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde mart ayına kadar maçının olmaması teknik ekibin rotasyon konusunda daha dikkatli olmasını sağlayacak. Sarı-kırmızılılar bu çerçevede Sivasspor deplasmanına Lazio maçındaki kurgu ile çıkmayı planlanıyor. Cicaldau'nun yokluğunda Fatih Terim'in, Feghouli'yi yine orta alana çekip, Babel'in yerine de Halil'e görev vermesi bekleniyor. Forvette ise Diagne ya da Mostafa olacak.
MARCAO&CICALDAU MÜJDESİ
Galatasaray, Sivas ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Sakatlığı bulunan Marcao, kamp kadrosunda yer aldı. Fatih Terim'e oynamak istediğini bildiren Brezilyalı stoperin, müsabakada forma giyip giymeyeceği ile ilgili karar Sivas'ta yapılacak son değerlendirmelerin ardından verilecek. Koronavirüs testi negatife dönen Alexandru Cicaldau da kafileye dahil edildi.
TERİM TRİBÜNDE OTURACAK
Ligde 4 maç daha cezalı olan Fatih Terim, Sivas deplasmanında tribünde oturacak. Sarı-kırmızılı takımı saha kenarından Selçuk İnan ve Necati Ateş ikilisi yönetecek. Terim'siz kazanmakta zorlanan sarı-kırmızılı takımın bugün ortaya koyacağı performans merakla bekleniyor.