Vitor Pereira için kritik deplasman! İşte Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı 11'i
Lider Trabzonspor'un kaybetmesiyle zirveye 3 puan yaklaşma şansı yakalayan Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasındaki kritik karşılaşmada Gaziantep FK'ya konuk oluyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, bugün belki de Sarı-Lacivertli takımda en kritik maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler rakibini devirerek hem Beşiktaş derbisi öncesi moral kazanmak hem de zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. İşte Vitor Pereira'nın Gaziantep maçı 11'i...
13.12.2021 10:56
- Son Güncelleme: 13.12.2021 11:09
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında bu akşam Gaziantep FK'ye konuk olacak. Kalyon Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Hakem Atilla Karaoğlan.
Süper Lig'deki son maçında Rizespor'u farklı mağlup ederek moral bulan Kanarya, Gaziantep'i de devirip lider Trabzonspor ile arasındaki puan farkını 9'a indirmeyi hedefliyor. Sarı-lacivertli takımda 4 eksik bulunuyor.
Göztepe deplasmanında da oynamayan İrfan Can cezasını bugünkü maçla tamamlayacak. Kart cezaları sona eren Filip Novak ile Miha Zajc ise teknik direktör Vitor Pereira'nın şans vermesi halinde bu akşam görev yapabilecek.