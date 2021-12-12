Kırmızı kart gördü hakeme kafa attı! Amatör maçta ortalık karıştı! 90+5'te maç tatil edildi
Amatör bir maçta ortalık karıştı. Ünye 1957 Spor Kulübü futbolcusu Sefa Demir, yedek kulübesinde kendisine kırmızı kart gösteren karşılaşmanın hakemi Yasin Kavcıoğlu'na kafa attı. Kafa darbesiyle yere düşen hakem maçı 90+5'te tatil etti. Büyük bir kargaşanın yaşandığı maçta hakemler güvenlik görevlileriyle soyunma odasına gönderildi.
12.12.2021 18:13
- Son Güncelleme: 12.12.2021 18:13
Karşılaşmanın uzatma dakikalarında yedek kulübesindeki Ünye 1957 Sporlu Sefa Demir, hakeme itirazdan dolayı kırmızı kart gördü.
Demir, kendisine kırmızı kart gösteren karşılaşmanın orta hakemi Yasin Kavcıoğlu'na kafa attı. Hakem aldığı kafa darbesi ile yere düştü.
Hakemler güvenlik önlemi altında soyunma odasına gitti. Futbolcunun hakeme kafa attığı anlar karşılaşmayı canlı yayınlayan A52 TV'nin kamerasına yansıdı.