Slimani gidiyor, Adebayor geliyor! Fenerbahçenin transfer bombasını Fransızlar yazdı

Slimani gidiyor, Adebayor geliyor! Fenerbahçe'nin transfer bombasını Fransızlar yazdı
Sezon başından bu yana istenen performansı bir türlü veremeyen Slimani, sezon sonunda Fenerbahçe'den gönderilecek. Cezayirli forvetin yerine yeni bir isim bakan Fenerbahçe yönetimi, bu sezon Başakşehir'de yedek kalmaya başlayan Adebayor'u gözüne kestirdi...
8 Aralık 2018 Cumartesi, 08:24:47
Güncelleme: 08:26:02
Büyük umutlarla transfer edilen İslam Slimani bir türlü beklenilen seviyeye çıkamıyor.
Sarı-lacivertliler, Cezayirli oyuncu yerine direkt 11 oynayabilecek bir isim arıyor.
Sezon başındaki gibi macera aramak istemeyen Kanarya'nın Süper Lig'i yakından bilen Emmanuel Adebayor ile temasta olduğu kaydedildi.
Fransa ve Afrika basınında çıkan haberlere göre sarı-lacivertliler, 34 yaşındaki oyuncu için Medipol Başakşehir ile masaya oturacak.
Togolu yıldızın, Süper Lig lideriyle 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.