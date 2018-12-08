Slimani gidiyor, Adebayor geliyor! Fenerbahçenin transfer bombasını Fransızlar yazdı

Slimani gidiyor, Adebayor geliyor! Fenerbahçe'nin transfer bombasını Fransızlar yazdı

Sezon başından bu yana istenen performansı bir türlü veremeyen Slimani, sezon sonunda Fenerbahçe'den gönderilecek. Cezayirli forvetin yerine yeni bir isim bakan Fenerbahçe yönetimi, bu sezon Başakşehir'de yedek kalmaya başlayan Adebayor'u gözüne kestirdi...

8 Aralık 2018 Cumartesi, 08:24:47 Güncelleme: 08:26:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





