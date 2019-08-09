Galatasaray'da Falcao transferinde son dakika... Haftaya İstanbul'da, Konya maçında sahada!

Galatasaray, bir aydır yoğun çaba sarf ettiği Radamel Falcao transferini olumlu sonuçlandırmak üzere... Hürriyet'in haberine göre Kolombiyalı futbolcuyla yıllık 5 milyon Euro garanti para ve 2 milyon Euro'yu ulaşan bonuslar karşılığında el sıkışan sarı kırmızılılar, kulübü Monaco ile de büyük ölçüde anlaşmaya vardı.