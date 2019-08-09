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Galatasaray'da Falcao transferinde son dakika... Haftaya İstanbul'da, Konya maçında sahada!

Galatasaray'da Radamel Falcao transferinde sıcak saatler... Önce Türk iç mimar Şafak Çak'ın Falcao paylaşımları, ardından Radamel Falcao'nun Galatasaray'ın Süper Kupa şampiyonluğu sonrası Fernando Muslera'nın fotoğrafının altına yaptığı 'Cimbombom' yorumu. Bu yaşananlar sonrası Radamel Falcao ve Galatasaray'a transferi hakkındaki iddiaların ardı arkası kesilmiyor. İşte Falcao transferinde yaşanan son dakika gelişmesi ve geleceği tarih.

09.08.2019 10:33 - Son Güncelleme: 09.08.2019 10:46
Galatasaray'da Falcao transferinde son dakika... Haftaya İstanbul'da, Konya maçında sahada!

Akhisar ile oynanan maçın ardından Türkiye Süper Kupası'na uzanan son şampiyon Galatasaray'da, Radamel Falcao transferinde sıcak saatler yaşanıyor. Kolombiyalı'nın Türkiye'ye geliş tarihi hakkında ortaya atılan iddialar, Radamel Falcao'nun Galatasaray ve yıldızları ile olan sosyal medya flörtü taraftarı heyecanlandırmıştı.

Galatasaray'da Falcao transferinde son dakika... Haftaya İstanbul'da, Konya maçında sahada!

Galatasaray, bir aydır yoğun çaba sarf ettiği Radamel Falcao transferini olumlu sonuçlandırmak üzere... Hürriyet'in haberine göre Kolombiyalı futbolcuyla yıllık 5 milyon Euro garanti para ve 2 milyon Euro'yu ulaşan bonuslar karşılığında el sıkışan sarı kırmızılılar, kulübü Monaco ile de büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

Galatasaray'da Falcao transferinde son dakika... Haftaya İstanbul'da, Konya maçında sahada!

UÇAKLA GELECEK

Monaco, 2013 yılında 43 milyon Euro'ya satın aldığı Falcao için 5 milyon Euro talep ederken, Galatasaray yönetimi futbolcunun maliyetinin yüksek olması nedeniyle bonservis parası ödemek istemiyordu.

Galatasaray'da Falcao transferinde son dakika... Haftaya İstanbul'da, Konya maçında sahada!

Haftalardır süren görüşmeler sonucunda iki taraf da taleplerinde geri adım attı ve uzlaşma yolunda önemli bir aşama kaydedildi Sarı kırmızılıların bonservis için 3 milyon Euro teklif ettiği, Monaco'nun ise bu öneriye sıcak baktığı belirtildi.

Galatasaray'da Falcao transferinde son dakika... Haftaya İstanbul'da, Konya maçında sahada!

KONYA MAÇINDA SAHADA OLACAK

Falcao transferinin imzaya kalmasının ardından Galatasaray Kulübü'nde büyük bir hareketlilik yaşanmaya başladı. Sarı kırmızılılar, ünlü futbolcuyu hafta içinde özel uçakla İstanbul'a getirecek. Salı ya da çarşamba günü gelmesi beklenen Kolombiyalı, 25 Ağustos Pazar günü Türk Telekom Stadı'nda Konyaspor ile oynanacak lig maçında ilk kez forma giyebilecek.

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