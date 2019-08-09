Kolarov transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe'ye gelmek için...

Ersun Yanal liderliğinde yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Transfer döneminin başından bu yana Fenerbahçe'nin gündeminde bulunan Aleksandar Kolarov'da ise sona bir adım daha yaklaşıldı. Fenerbahçe ile her konuda anlaşan Sırp yıldızi sarı-lacivertli formayı giymek için büyük bir fedakarlık yapacak. İşte Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

09.08.2019 11:28 - Son Güncelleme: 09.08.2019 11:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





