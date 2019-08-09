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Kolarov transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe'ye gelmek için...

Ersun Yanal liderliğinde yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Transfer döneminin başından bu yana Fenerbahçe'nin gündeminde bulunan Aleksandar Kolarov'da ise sona bir adım daha yaklaşıldı. Fenerbahçe ile her konuda anlaşan Sırp yıldızi sarı-lacivertli formayı giymek için büyük bir fedakarlık yapacak. İşte Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

09.08.2019 11:28 - Son Güncelleme: 09.08.2019 11:29
Kolarov transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe'ye gelmek için...

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Fenerbahçe'de gelecek sezon tek hedef şampiyonluk.

Kolarov transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe'ye gelmek için...

Bu doğrultuda çalışmalarına başlayan sarı-lacivertliler, kadrosunda radikal değişiklikler yaptı.

Kolarov transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe'ye gelmek için...

Transfer dönemine hızlı bir girişi yapan Kanarya, şu ana dek Max Kruse, Emre Belözoğlu, Vedat Muriç, Garry Rodrigues, Allahyar Sayyadmanesh, Murat Sağlam, Altay Bayındır ve Deniz Türüç'ü kadrosuna kattı.

Kolarov transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe'ye gelmek için...

İç transferde de hareketli günler geçiren Fenerbahçe'de Eljif Elmas, Roman Neustadter, Mathieu Valbuena, Şener Özbayraklı, Roberto Soldado, Martin Skrtel, İsmail Köybaşı, Andre Ayew, Yassine Benzia, İslam Slimani ve Mehmet Topal ile de yollar ayrıldı.

Kolarov transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe'ye gelmek için...

Yeni sezon öncesi kadrosunda önemli değişiklikler yapan sarı-lacivertliler; stoper, orta saha ve forvet takviyesi yapıp transferi tamamlamayı planlıyor.

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