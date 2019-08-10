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İşte Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak sistem! Ersun Yanal taktiğini buldu

Süper Lig'de şampiyonluk hasretine bu yıl son vermek isteyen Fenerbahçe'de Ersun Yanal yeni transferlerle birlikte taktiksel olarak sistem değişikliğine gitmeye hazırlanıyor. Takıma katılan yıldız isimlerden ve Ozan'ın takıma geri dönerek verdiği katkıdan memnun olan Yanal, sistemini bu isimler üzerine oturtmaya hazırlanıyor. İşte Fenerbahçe'de şampiyonluğun şifresi ve Ersun Yanal'ın şampiyonluk sistemi...

10.08.2019 07:54 - Son Güncelleme: 10.08.2019 07:54
İşte Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak sistem! Ersun Yanal taktiğini buldu

Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonu öncesinde Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor.

İşte Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak sistem! Ersun Yanal taktiğini buldu

Tarihinin en kötü sezonunu geride bırakarak taraftarına büyük üzüntü yaşatan Fenerbahçe'de şampiyonluk sistemi belli oldu.

İşte Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak sistem! Ersun Yanal taktiğini buldu

İşte Ersun Yanal'ın şampiyonluk sistemi...

İşte Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak sistem! Ersun Yanal taktiğini buldu

Gelecek kesici 6 numarayla birlikte, orta saha artık gole hedeflenecek.

İşte Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak sistem! Ersun Yanal taktiğini buldu

Bekte ve stoperde görev yapabilen kaliteli bir isimle de taşlar oturacak.

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