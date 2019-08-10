İşte Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak sistem! Ersun Yanal taktiğini buldu

Süper Lig'de şampiyonluk hasretine bu yıl son vermek isteyen Fenerbahçe'de Ersun Yanal yeni transferlerle birlikte taktiksel olarak sistem değişikliğine gitmeye hazırlanıyor. Takıma katılan yıldız isimlerden ve Ozan'ın takıma geri dönerek verdiği katkıdan memnun olan Yanal, sistemini bu isimler üzerine oturtmaya hazırlanıyor. İşte Fenerbahçe'de şampiyonluğun şifresi ve Ersun Yanal'ın şampiyonluk sistemi...

10.08.2019 07:54 - Son Güncelleme: 10.08.2019 07:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





