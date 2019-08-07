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  • 07.08.2019 10:41
  • Son Güncelleme: 07.08.2019 10:53

lıları çıldırtan Falcao açıklaması... Son dakika

için şu sıralar varsa yoksa ... 33 yaşındaki Kolombiyalı'nın yılan hikayesine dönen transfer sürecinin nereye bağlanacağı merak ediliyor. Öte yandan Galatasaray taraftarı her şeyi bir kenara bıraktı ve Falcao'yu parçalı ile görmek istiyor. Falcao'nun Galatasaray'a transferi süresi boyunca sık sık adı geçen Türk iç mimar 'tan, Galatasaray taraftarını heyecanlandıran paylaşımlar peşi sıra geldi. Şafak Çak'ın son paylaşımı ise Falcao'nun Galatasaray'a transferini özetleyecek nitelikte. İşte Galatasaray'da son dakika Radamel gelişmesi.

Galatasaray'da gündem Radamel Falcao. Ha geldi ha gelecek derken Türk iç mimar Şafak Çak'tan peşi sıra Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak paylaşımlar geldi. Son olarka yaptığı paylaşım ise heyecanı en üst seviyeye çıkardı.

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