Galatasaray'da gündem Radamel Falcao. Ha geldi ha gelecek derken Türk iç mimar Şafak Çak'tan peşi sıra Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak paylaşımlar geldi. Son olarka yaptığı paylaşım ise heyecanı en üst seviyeye çıkardı.