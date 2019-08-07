Galatasaray'da gündem Radamel Falcao. Ha geldi ha gelecek derken Türk iç mimar Şafak Çak'tan peşi sıra Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak paylaşımlar geldi. Son olarka yaptığı paylaşım ise heyecanı en üst seviyeye çıkardı.
Galatasaray'da gündem Radamel Falcao. Ha geldi ha gelecek derken Türk iç mimar Şafak Çak'tan peşi sıra Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak paylaşımlar geldi. Son olarka yaptığı paylaşım ise heyecanı en üst seviyeye çıkardı.
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