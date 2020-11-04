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Galatasaray'da dev transfer operasyonu! 7 imza birden

Sezon başında Fatih Terim'in istediği transferleri maddi gerekçelerle yapamayan Galatasaray'da gözler devre arası transfer dönemine döndü. Geçtiğimiz haftalarda Fatih Terim ile yönetimin arasındaki buzların erimesi sonrası operasyon düğmesine basılırken, devre arasında bombaların üst üste patlayacağı iddia edildi. Yönetimin 7 isme imza attırmayı planladığı öğrenilirken, bazı isimlerle de yolların ayrılacağı bildirildi.

04.11.2020 10:55 - Son Güncelleme: 04.11.2020 10:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





