Galatasaray'da dev transfer operasyonu! 7 imza birden
Sezon başında Fatih Terim'in istediği transferleri maddi gerekçelerle yapamayan Galatasaray'da gözler devre arası transfer dönemine döndü. Geçtiğimiz haftalarda Fatih Terim ile yönetimin arasındaki buzların erimesi sonrası operasyon düğmesine basılırken, devre arasında bombaların üst üste patlayacağı iddia edildi. Yönetimin 7 isme imza attırmayı planladığı öğrenilirken, bazı isimlerle de yolların ayrılacağı bildirildi.
04.11.2020 10:55
- Son Güncelleme: 04.11.2020 10:55
Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Galatasaray'da yönetim, ara transfer dönemi öncesinde çalışmalarını hızlandırdı.
Yaz transfer döneminde istediği hamleleri gerçekleştiremeyen sarı-kırmızılılar ocak ayında bombaları ardı ardına patlatacak.
Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre operasyonu yürüten Galatasaray yönetimi mevcut takımdan 3 isimle yeni sözleşme imzamak için harekete geçerken 4 yeni transferle kadrosunu güçlendirecek.
İşte operasyonun detayları...
MARCELO SARACCHI İÇİN PAZARLIK
Yeni Asır'ın haberine göre, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Leipzig'den kiralanan Marcelo Saracchi'nin bonservisini almak için de ocak ayında Alman temsilcisiyle pazarlıklara başlayacak.
Sarı-kırmızılı yönetimin Uruguaylı sol bek için 3 milyon euro'yu gözden çıkardığı ifade edildi.