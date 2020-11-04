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Süper Lig'in genç yıldızına Galatasaray kancası! Ocak operasyonu start aldı
Süper Lig'in genç yıldızına Galatasaray kancası! Ocak operasyonu start aldı
Sezon başında kadrosuna istediği takviyeleri yapamayan Galatasaray'da teknik heyet sürpriz bir ismi gündemine aldı. Fatih Terim'in kurmayları ligin ilk 7 haftasında dikkat çeken bir performans ortaya koyan genç ismi takibe alırken, araştırmalara da başladı. İşte son dakika Galatasaray haberinin detayları...
04.11.2020 10:09
- Son Güncelleme: 04.11.2020 10:09
Yaz transfer döneminde hem teknik heyet hem de taraftarların beklentisini karşılayamayan Galatasaray yönetimi, camianın tepkisini çekmişti.
Teknik direktör Fatih Terim ile Mustafa Cengiz yönetiminin arası, gerçekleşmeyen transferler nedeniyle açılmış, Türk Telekom Stadyumu'nda yapılan toplantının ardından büyük bir krizin eşiğinden dönülmüştü.
Yaşanan tüm bu gelişmeler üzerine sarı-kırmızılı yönetim, ocak ayında yapılacak takviyeler konusunda teknik direktör Fatih Terim'le sık sık görüşürken, teknik heyet de hummalı bir çalışma başlattı.
Orta sahaya mutlaka takviye isteyen teknik direktör Fatih Terim ve kurmayları, eski öğrencileri Jean Michel Seri'nin yanı sıra başka futbolcuları da inceliyor.
Milliyet'in haberine göre; sarı-kırmızılıların radarına son olarak Ankaragücü forması giyen Atakan Çankaya girdi. Galatasaray'a karşı iyi bir performans gösteren 22 yaşındaki futbolcu özellikle temposu ve fiziğiyle dikkat çekti.