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Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'yu böyle görseniz tanımazsınız! Radamel Falcao meğer...

Büyük beklentilerle Galatasaray'ın, Monaco'dan kadrosuna kattığı 32 yaşındaki Kolombiyalı bir türlü bekleneni veremedi. Sık sık yaşadığı sakatlıklar ve pandemi süreci Radamel Falcao'nun daha çok tartışılmasına neden oldu. 7 maçta 7 gole direkt katkı sağlayan Kolombiyalı yıldız, kırmızı kart cezası nedeniyle Ankaragücü maçında da forma giyememişti. Falcao'nun bu kadar ön planda olması özel hayatının da merak edilmesine neden oluyor. Hal böyle olunca ortaya çıkan fotoğraflar inanılmaz. Falcao'nun yıllar öncesine ait bu fotoğrafı sizi çok şaşırtacak. Neden mi? Neredeyse Falcao'ya benzemiyor bile...

04.11.2020 16:21 - Son Güncelleme: 04.11.2020 16:21
Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'yu böyle görseniz tanımazsınız! Radamel Falcao meğer...

Hayatı merakla araştırlan Falcao'nun yıllar öncesine ait fotoğrafları sosyal medyayı salladı. Çok konuşulmaması ise imkansız. Falcao güzellik operasyonlarıyla öyle bir değişim geçirmiş ki şaşıp kalmamak imkansız.

İşte başta Falcao olmak üzere, estetik operasyonlara başvuran futbolcular.

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Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'yu böyle görseniz tanımazsınız! Radamel Falcao meğer...

Alper Potuk

Ankaragücü forması giyen futbolcu burun estetiği yaptıranlardan.

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'yu böyle görseniz tanımazsınız! Radamel Falcao meğer...

Erkan Zengin

Türk asıllı İsveçli milli futbolcu da burnundan ameliyat oldu.

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'yu böyle görseniz tanımazsınız! Radamel Falcao meğer...

Ronaldo

Portekizli yıldızın büyük değişimi sık sık gündeme geliyor.

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'yu böyle görseniz tanımazsınız! Radamel Falcao meğer...

Profesyonel futbola ilk başladığı yıllardaki halinden eser olmayan Ronaldo'nun dişlerinin yanı sıra burnuna, alnına ve kırışıklıklarına da müdahale ettirdi.

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