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Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'yu böyle görseniz tanımazsınız! Radamel Falcao meğer...

Büyük beklentilerle Galatasaray'ın, Monaco'dan kadrosuna kattığı 32 yaşındaki Kolombiyalı bir türlü bekleneni veremedi. Sık sık yaşadığı sakatlıklar ve pandemi süreci Radamel Falcao'nun daha çok tartışılmasına neden oldu. 7 maçta 7 gole direkt katkı sağlayan Kolombiyalı yıldız, kırmızı kart cezası nedeniyle Ankaragücü maçında da forma giyememişti. Falcao'nun bu kadar ön planda olması özel hayatının da merak edilmesine neden oluyor. Hal böyle olunca ortaya çıkan fotoğraflar inanılmaz. Falcao'nun yıllar öncesine ait bu fotoğrafı sizi çok şaşırtacak. Neden mi? Neredeyse Falcao'ya benzemiyor bile...

04.11.2020 16:21 - Son Güncelleme: 04.11.2020 16:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





