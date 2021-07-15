Galatasaray'a Lille engeli! Portekiz basınından flaş Gedson Fernandes iddiası
Son dakika transfer haberleri... Geçtiğimiz sezon özellikle şampiyonu belirleyecek olan son maçtaki performansı ile hafızalara kazınan Gedson Fernandes, Galatasaray'ın yeniden kadrosuna katmak için çalışmalara başladığı isimlerden biri. Ancak sarı kırmızılı takımın Gedson transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Portekiz basını, Fransız takımı Lille'in de Portekizli yıldızı renklerine katmak için harekete geçtiğini yazdı.
15.07.2021 13:16
- Son Güncelleme: 15.07.2021 13:16
Galatasaray yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdürüyor… Sarı-Kırmızılar Teknik Direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer hamlelerini yapmayı planlıyor.
Cimbom, geçen sezon Benfica'dan kiraladığı Gedson Fernandes'i yeniden kadroya katmak için yoğun mesai harcıyor.
Fatih Terim de bu transferin bir an önce sonuçlanmasını bekliyor. Ancak transferde sürpriz bir gelişme yaşandı. Fransız ekibi Lille'in de Portekizli yıldızı kadrosuna katmak için çalışmalara başladığı iddia edildi.
Benfica'da başkanın gözaltına alınması, sonrasında başkanlığa Rui Costa'nın seçilmesi ve Portekiz ekibinin İnter'den Joao Mario'yla anlaşması sonrasında Gedson Fernandes'in Galatasaray'a çok yakın olduğu iddia edilmişti.