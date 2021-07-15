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Galatasaray sol bekini buldu! Ezgjan Alioski formayı giyecek

Son dakika Galatasaray haberleri | Saracchi sonrası sol bek arayışlarına devam eden Galatasaray'da gündeme Kurzawa, van Aanholt, Ricardo Rodriguez gibi isimler gelirken, flaş bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılı ekip Makedonyalı Ezgjan Alioski ile anlaşma sağladı. İşte detaylar...

15.07.2021 15:10 - Son Güncelleme: 15.07.2021 15:10
Galatasaray sol bekini buldu! Ezgjan Alioski'de işlem tamam

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşandı. Galatasaray'da yeni sol bek oyuncusu belli oldu. Makedon oyuncu Ezgjan Alioski ile her konuda anlaşma sağladı.

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Galatasaray sol bekini buldu! Ezgjan Alioski'de işlem tamam

Sabah'ın haberine göre Ezgjan Alioski, Premier Lig ekibi Leeds United'la sözleşmesi sona ermişti.

Galatasaray sol bekini buldu! Ezgjan Alioski'de işlem tamam

Trabzonspor da Alioski'yi kadrosuna katmak istemiş ve oyuncuyla görüşme yapmıştı. Galatasaray daha önce sol bek için Kurzawa ile de görüşmüştü.

Galatasaray sol bekini buldu! Ezgjan Alioski'de işlem tamam

ORTA SAHANIN SOLU VE SOL KANAT BÖLGESİNDE DE OYNAYABİLİYOR
Sol bekte oynamasına rağmen forma numarasının '10' olmasıyla dikkat çeken Kuzey Makedonyalı oyuncu Alioski, orta sahanın solu ve sol kanat bölgelerinde de forma giyebiliyor.

Galatasaray sol bekini buldu! Ezgjan Alioski'de işlem tamam

Leeds United'da forma giydiği 162 maçta 22 gol ve 16 asist yapan Alioski, hücum katkısıyla dikkat çekiyor.