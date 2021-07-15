Galatasaray sol bekini buldu! Ezgjan Alioski formayı giyecek
Son dakika Galatasaray haberleri | Saracchi sonrası sol bek arayışlarına devam eden Galatasaray'da gündeme Kurzawa, van Aanholt, Ricardo Rodriguez gibi isimler gelirken, flaş bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılı ekip Makedonyalı Ezgjan Alioski ile anlaşma sağladı. İşte detaylar...
15.07.2021 15:10
- Son Güncelleme: 15.07.2021 15:10
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşandı. Galatasaray'da yeni sol bek oyuncusu belli oldu. Makedon oyuncu Ezgjan Alioski ile her konuda anlaşma sağladı.