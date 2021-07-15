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Galatasaray'da Stanciu çıkmazı! Cimbom bastırıyor Slavia Prag satmıyor

Fatih Terim'in hazırladığı rapor doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da ısrarla istenen Nicolae Stanciu konusunda çıkmaza girildi. Sarı-kırmızılı ekip bu transfer için tüm şartları zorlarken, Slavia Prag ise indirim yapmama konusunda direniyor.

EMRE AKDENİZ
takvim.com.tr
15.07.2021 13:30 - Son Güncelleme: 15.07.2021 13:30
Galatasaray'da Stanciu çıkmazı! Cimbom bastırıyor Slavia Prag satmıyor

Galatasaray'ın bir süredir ısrarla istediği Rumen 10 numarama Nicolae Stanciu için kulübü Slavia Prag'ın yapılan son teklifi de reddettiği ve 7.8 milyon Euro'nun altında bir rakama transfere izin vermeyeceği ortaya çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da Stanciu çıkmazı! Cimbom bastırıyor Slavia Prag satmıyor

Şampiyonlar Ligi ön elemesinde 21 Temmuz'da PSV ile karşılaşacak olan Galatasaray, bu maç öncesi Nicolae Stanciu transferinde gaza basmış durumda.

Galatasaray'da Stanciu çıkmazı! Cimbom bastırıyor Slavia Prag satmıyor

Çek basınında yer alan haberlerde Slavia Prag'ın Galatasaray'ın Stanciu için son olarak yaptığı 6 milyon Euro civarındaki teklifin kabul görmediği belirtildi.

Galatasaray'da Stanciu çıkmazı! Cimbom bastırıyor Slavia Prag satmıyor

Çek kulübünün oyuncu için 200 milyon Çek Korunası yani 7 milyon 800 bin Euro istediği belirtildi.

Galatasaray'da Stanciu çıkmazı! Cimbom bastırıyor Slavia Prag satmıyor

Sport gazetesinde Stanciu ile ilgili yapılan haberde, Slavia Prag başkanının, 7.8 milyon Euro'luk teklif gelmesi halinde Rumen oyuncunun satışına izin vereceği aktarıldı.

Galatasaray'da Stanciu çıkmazı! Cimbom bastırıyor Slavia Prag satmıyor