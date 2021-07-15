Galatasaray'da Stanciu çıkmazı! Cimbom bastırıyor Slavia Prag satmıyor
Fatih Terim'in hazırladığı rapor doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da ısrarla istenen Nicolae Stanciu konusunda çıkmaza girildi. Sarı-kırmızılı ekip bu transfer için tüm şartları zorlarken, Slavia Prag ise indirim yapmama konusunda direniyor.
15.07.2021 13:30
- Son Güncelleme: 15.07.2021 13:30
Galatasaray'ın bir süredir ısrarla istediği Rumen 10 numarama Nicolae Stanciu için kulübü Slavia Prag'ın yapılan son teklifi de reddettiği ve 7.8 milyon Euro'nun altında bir rakama transfere izin vermeyeceği ortaya çıktı.
Şampiyonlar Ligi ön elemesinde 21 Temmuz'da PSV ile karşılaşacak olan Galatasaray, bu maç öncesi Nicolae Stanciu transferinde gaza basmış durumda.
Çek basınında yer alan haberlerde Slavia Prag'ın Galatasaray'ın Stanciu için son olarak yaptığı 6 milyon Euro civarındaki teklifin kabul görmediği belirtildi.