Galatasaray transferde düğmeye bastı! Cimbom'a 3 dünya yıldızı!

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray 33. haftada Medipol Başakşehir karşısında aldığı galibiyetle şampiyonluğunu ilan ederek sezonu kapattı. Galatasaray'ın ardından Başakşehir ikinci Beşiktaş üçüncü Trabzonspor ise ligi dördüncü tamamladı. Bu sezon beklentilerin çok altında kalan Fenerbahçe ise ligi son haftalarda aldığı galibiyetlerle 6. sırada tamamladı. Ligin bitiminin ardından kulüpler gelecek sezon hazırlıklarına şimdiden başladı. 22. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da transfer çalışmalarına hız verdi. Gelecek sezon da şampiyonluğu kimseye kaptırmak istemeyen sarı-kırmızılı ekibin adı birçok dünya yıldızıyla anılıyor. İşte o isimler! Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri...

31.05.2019 22:29 - Son Güncelleme: 31.05.2019 22:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





