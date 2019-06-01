Galatasaray'ın istediği o isimde hayatını kaybetti!

Bir döneme damgasını vuran İspanyol futbolcu Jose Antonio Reyes, 35 yaşında geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti. Jose Antonio Reyes'in ölüm haberi tüm spor dünyasını yasa boğdu. Jose Antonio Reyes'in adı bir dönem, son şampiyon Galatasaray ile anılıyordu. İşte her şey burada başlıyor. Birazdan görecekleriniz sizi çok şaşırtacak...

01.06.2019 15:15 - Son Güncelleme: 01.06.2019 21:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





