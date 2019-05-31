2019-2020 sezonunda biten transferler ( Son dakika transfer haberleri )

Transfer sezonunun resmen açılmasına sayılı günler kala Türkiye ve Avrupa'da hareketlilik başladı. Birçok takım kadrosundaki eksikleri gidermek için kolları sıvadı. Görünen o ki bu yıl da transfer dönemi bir hayli hareketli geçeceğe benziyor. İşte sizler için 2019-2020 sezonu öncesi şu ana kadar gerçekleşen transferleri derledik. Son dakika transfer haberleri ve 2019-2020 sezonu biten transferler burada...

31.05.2019 15:21 - Son Güncelleme: 31.05.2019 15:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





