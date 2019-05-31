2019-2020 sezonunda biten transferler ( Son dakika transfer haberleri )
Transfer sezonunun resmen açılmasına sayılı günler kala Türkiye ve Avrupa'da hareketlilik başladı. Birçok takım kadrosundaki eksikleri gidermek için kolları sıvadı. Görünen o ki bu yıl da transfer dönemi bir hayli hareketli geçeceğe benziyor. İşte sizler için 2019-2020 sezonu öncesi şu ana kadar gerçekleşen transferleri derledik. Son dakika transfer haberleri ve 2019-2020 sezonu biten transferler burada...
31.05.2019 15:21
- Son Güncelleme: 31.05.2019 15:21
Spor Toto Süper Lig'de ve Avrupa'da bir futbol yılı daha geride kaldı... Şampiyonlar sevindi, küme düşenler üzüldü... Şimdi transfer zamanı! Yaz aylarına girmemizle beraber transfer dönemi de başladı. Biz de sizler için Türkiye'de ve dünyada biten 'resmi' transferleri derledik. Transferler açıklandıkça sayfamız da güncellenecektir...
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