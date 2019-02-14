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Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Ümit Öztürk 'o' pozisyonu anlattı!

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Galatasaray - Trabzonspor maçına verdiği hatalı kararlar ile damga vuran hakem Ümit Öztürk, olaylı maç sonrası ilk kez konuştu.

14.02.2019 09:59 - Son Güncelleme: 14.02.2019 10:00
Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Ümit Öztürk 'o' pozisyonu anlattı!

Galatasaray - Trabzonspor maçında verdiği kararlarla tartışma yaratan hakem Ümit Öztürk, dev maçın kırılma noktası olan Ekuban'la Marcao arasındaki pozisyon için kendisini bakın nasıl savundu.

Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Ümit Öztürk 'o' pozisyonu anlattı!

Olay hakem Ümit Öztürk, Trabzonspor lehine verilmeyen penaltı pozisyonu ile ilgili yakın çevresine konuştu.

Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Ümit Öztürk 'o' pozisyonu anlattı!

Öztürk, Marcao'nun ceza sahasında Ekuban'ın ayağına bastığı an için şunları söyledi:

Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Ümit Öztürk 'o' pozisyonu anlattı!

"Maç sırasında penaltı olmadığını ve çarpışma olduğunu düşündüm."

Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Ümit Öztürk 'o' pozisyonu anlattı!

"Daha sonra VAR'dan çağırdılar, izledim. Orada da bir çarpışma olduğunu ve penaltı olmadığını gördüm."

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