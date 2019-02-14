Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Ümit Öztürk 'o' pozisyonu anlattı!
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Galatasaray - Trabzonspor maçına verdiği hatalı kararlar ile damga vuran hakem Ümit Öztürk, olaylı maç sonrası ilk kez konuştu.
14.02.2019 09:59
- Son Güncelleme: 14.02.2019 10:00
Galatasaray - Trabzonspor maçında verdiği kararlarla tartışma yaratan hakem Ümit Öztürk, dev maçın kırılma noktası olan Ekuban'la Marcao arasındaki pozisyon için kendisini bakın nasıl savundu.
Olay hakem Ümit Öztürk, Trabzonspor lehine verilmeyen penaltı pozisyonu ile ilgili yakın çevresine konuştu.
Öztürk, Marcao'nun ceza sahasında Ekuban'ın ayağına bastığı an için şunları söyledi:
"Maç sırasında penaltı olmadığını ve çarpışma olduğunu düşündüm."
"Daha sonra VAR'dan çağırdılar, izledim. Orada da bir çarpışma olduğunu ve penaltı olmadığını gördüm."