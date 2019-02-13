Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Şenol Güneş'in yerine 3 teknik direktör adayı belirledi!
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Teknik Direktör Şenol Güneş'in yerine gelecek 3 ismi belirledi... Spor Toto Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş'in Mircea Lucescu ile yollarını ayıran A Milli Takım'ın başına geçmesine kesin gözüyle bakılıyor. İşte Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın belirlediği, Şenol Güneş'in Milli Takım'ın başına geçmesi durumunda siyah-beyazlı ekibi çalıştırabilecek 3 aday...
13.02.2019 23:23
- Son Güncelleme: 13.02.2019 23:23
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