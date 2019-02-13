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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Şenol Güneş'in yerine 3 teknik direktör adayı belirledi!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Teknik Direktör Şenol Güneş'in yerine gelecek 3 ismi belirledi... Spor Toto Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş'in Mircea Lucescu ile yollarını ayıran A Milli Takım'ın başına geçmesine kesin gözüyle bakılıyor. İşte Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın belirlediği, Şenol Güneş'in Milli Takım'ın başına geçmesi durumunda siyah-beyazlı ekibi çalıştırabilecek 3 aday...

13.02.2019 23:23 - Son Güncelleme: 13.02.2019 23:23
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Şenol Güneş'in yerine 3 teknik direktör adayı belirledi!

Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş'in Beşiktaş'tan ayrılıp Türkiye Milli Takımı'nın başına geçmesine yakın gözüyle bakılıyor.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Şenol Güneş'in yerine 3 teknik direktör adayı belirledi!

Son olarak Mircea Lucescu'yla yolları ayıran Türkiye Futbol Federasyonu'nun Şenol Güneş'i milli takımın başına geçirmesi bekleniyor.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Şenol Güneş'in yerine 3 teknik direktör adayı belirledi!

Beşiktaş'ta Fikret Orman da Şenol Güneş'in takımdan ayrılmasına karşın siyah-beyazlı ekibin başına geçebilecek teknik direktör adaylarını değerlendiriyor.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Şenol Güneş'in yerine 3 teknik direktör adayı belirledi!

Başkan Orman, Beşiktaş için 3 aday belirledi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Şenol Güneş'in yerine 3 teknik direktör adayı belirledi!

GUTI TECRÜBESİZ

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş'in A Milli Takımı'nın başına geçmesi durumunda acil eylem planını hazırladı.

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