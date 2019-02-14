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Galatasaray-Benfica maçının kadroları belli oldu! İşte ilk 11'ler

19 yıl sonra yeniden UEFA Kupası'na göz koyan sarı-kırmızılı ekip, bugün Benfica'yı konuk edecek. Son 32 turundaki ilk maç 20.55'te başlayacak; beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

14.02.2019 10:59 - Son Güncelleme: 14.02.2019 10:59
Galatasaray-Benfica maçının kadroları belli oldu! İşte ilk 11'ler

Galatasaray, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Avrupa Ligi'nde yeni bir maceraya atılıyor.

Galatasaray-Benfica maçının kadroları belli oldu! İşte ilk 11'ler

Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra Avrupa Ligi'ne kalma şansı yakalayan sarı-kırmızılı ekip, son 32 turu ilk maçında bugün Portekiz'in Benfica ekibini konuk edecek.

Galatasaray-Benfica maçının kadroları belli oldu! İşte ilk 11'ler

Türk Telekom Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak karşılaşmayı İspanyol Jesus Gil Manzano yönetecek.

Galatasaray-Benfica maçının kadroları belli oldu! İşte ilk 11'ler

Karşılaşma, beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Galatasaray-Benfica maçının kadroları belli oldu! İşte ilk 11'ler

BENFICA EKSİK GELDİ

Kadrosunu güçlendiren ve 19 yıl sonra yeniden Avrupa Ligi kupasını kazanmak isteyen Galatasaray, taraftarı önünde rövanş öncesi avantaj sağlamaya çalışacak.

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