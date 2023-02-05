Galatasaray Trabzonspor CANLI MAÇ İZLE! GS -TS derbi maçı canlı izle BEDAVA kesintisiz şifresiz!

MAURO ICARDI İÇİN KULÜPLER DEVREDE!

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Arjantinli dünya yıldızı Mauro Icardi, sarı-kırmızılı ekipte formunu yükseltti.

Süper Lig'de attığı gollerle adından söz ettiren Icardi, taraftarın da adeta kalbine girdi.

Bonservisi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a İtalya'dan şok eden bir haber geldi. PSG günlerinde aradığını bulamayan ve adeta gözden düşerek İstanbul ile ansızın yolu kesişen Mauro Icardi, Galatasaray'daki harika performansı ile Avrupa'da dikkatleri üzerine çekiyor.

İtalyan kaynaklara göre Arjantinli yıldız için İtalya Serie A ekiplerinden Milan ve Inter devrede.