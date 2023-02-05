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Haberler Spor Galatasaray Trabzonspor CANLI MAÇ İZLE! GS -TS derbi maçı canlı izle BEDAVA kesintisiz şifresiz!

Galatasaray Trabzonspor CANLI MAÇ İZLE! GS -TS derbi maçı canlı izle BEDAVA kesintisiz şifresiz!

Galatasaray - Tarbzonspor derbisi için geri sayım sona erdi. Ligde zirve koltuğunda oturan Galatasaray, evinde Trabzonspor'u ağırlıyor. Nef Stadyumu'nda oynanan ve Halil Umut Meler'in yönettiği müsabaka için taraftarlar arama motorlarınca canlı takip ekranını araştırmaya başladı. İşte Galatasaray Trabzonspor maçı canlı takip ekranı haberimizde!

takvim.com.tr
05.02.2023 17:45 - Son Güncelleme: 05.02.2023 17:49
Galatasaray Trabzonspor CANLI MAÇ İZLE! GS -TS derbi maçı canlı izle BEDAVA kesintisiz şifresiz!

Galatasaray ile Trabzonspor 22/23 Süper Lig 23. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Halil Umut Meler tarafından yönetilen Galatasaray-Trabzonspor maçı, Nef Stadyumu'nde oynanıyor. Galatasaray-Trabzonspor maçı canlı takibini www.takvim.com.tr'den yapabilirsiniz.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray Trabzonspor CANLI MAÇ İZLE! GS -TS derbi maçı canlı izle BEDAVA kesintisiz şifresiz!

GALATASARAY'IN EVİNDE TRABZONSPOR DERBİSİ!

Spor Toto Süper Lig 23. Hafta mücadelesi Galatasaray Trabzonspor derbisi 5 Şubat Pazar (bugün) oynanacak.

Nef Stadı'nda oynanacak heyecanlı karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Galatasaray Trabzonspor CANLI MAÇ İZLE! GS -TS derbi maçı canlı izle BEDAVA kesintisiz şifresiz!

GS -TS DERBİ MAÇI CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

Galatasaray Trabzonspor CANLI MAÇ İZLE! GS -TS derbi maçı canlı izle BEDAVA kesintisiz şifresiz!

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Trabzonspor maçı canlı izle ekranı diğer Süper Lig maçlarında olduğu gibi beIN Sports 1'de olacak.

Galatasaray Trabzonspor CANLI MAÇ İZLE! GS -TS derbi maçı canlı izle BEDAVA kesintisiz şifresiz!

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Oliveira, Torreira, Barış Alper, Mertens, Kerem, Icardi

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hugo, Denswil, Eren, Siopis, Abdülkadir, Bakasetas, Lahtimi, Trezeguet, Gomez

Galatasaray Trabzonspor CANLI MAÇ İZLE! GS -TS derbi maçı canlı izle BEDAVA kesintisiz şifresiz!

TRABZONSPOR'DA 5 OYUNCU KADRODA YOK!

Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta maçında dev derbi öncesi Trabzonspor'un kamp kadrosu belli olurken, Bruno Peres, Serkan Asan, Dorukhan Toköz, Marek Hamsik ve Edin Visca kadroda yer almadı.

Galatasaray Trabzonspor CANLI MAÇ İZLE! GS -TS derbi maçı canlı izle BEDAVA kesintisiz şifresiz!

MAURO ICARDI İÇİN KULÜPLER DEVREDE!

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Arjantinli dünya yıldızı Mauro Icardi, sarı-kırmızılı ekipte formunu yükseltti.

Süper Lig'de attığı gollerle adından söz ettiren Icardi, taraftarın da adeta kalbine girdi.

Bonservisi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a İtalya'dan şok eden bir haber geldi. PSG günlerinde aradığını bulamayan ve adeta gözden düşerek İstanbul ile ansızın yolu kesişen Mauro Icardi, Galatasaray'daki harika performansı ile Avrupa'da dikkatleri üzerine çekiyor.

İtalyan kaynaklara göre Arjantinli yıldız için İtalya Serie A ekiplerinden Milan ve Inter devrede.

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