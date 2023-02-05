Galatasaray Trabzonspor CANLI MAÇ İZLE! GS -TS derbi maçı canlı izle BEDAVA kesintisiz şifresiz!
Galatasaray - Tarbzonspor derbisi için geri sayım sona erdi. Ligde zirve koltuğunda oturan Galatasaray, evinde Trabzonspor'u ağırlıyor. Nef Stadyumu'nda oynanan ve Halil Umut Meler'in yönettiği müsabaka için taraftarlar arama motorlarınca canlı takip ekranını araştırmaya başladı. İşte Galatasaray Trabzonspor maçı canlı takip ekranı haberimizde!
05.02.2023 17:45 - Son Güncelleme: 05.02.2023 17:49
MAURO ICARDI İÇİN KULÜPLER DEVREDE!
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Arjantinli dünya yıldızı Mauro Icardi, sarı-kırmızılı ekipte formunu yükseltti.
Süper Lig'de attığı gollerle adından söz ettiren Icardi, taraftarın da adeta kalbine girdi.
Bonservisi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a İtalya'dan şok eden bir haber geldi. PSG günlerinde aradığını bulamayan ve adeta gözden düşerek İstanbul ile ansızın yolu kesişen Mauro Icardi, Galatasaray'daki harika performansı ile Avrupa'da dikkatleri üzerine çekiyor.
İtalyan kaynaklara göre Arjantinli yıldız için İtalya Serie A ekiplerinden Milan ve Inter devrede.