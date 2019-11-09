Emre Demir kimdir? Kayserispor adına attığı golle Süper Lig'in en genç gol atan ismi oldu

Süper Lig'in 11.haftası bir yıldızın doğuşuna tanıklık etti... Kayserispor'un deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olduğu maçta 68.dakikada oyuna giren Emre Demir, 71.dakikada Gençlerbirliği ağlarını sarstı. Emre Demir attığı golle üper Lig tarihinin gol atan en genç futbolcusu unvanını eline geçirdi. Daha önce Paris Saint-Germain'in radarına giren ve Barcelona'nın gözüne kestirdiği Emre Demir kimdir? İşte 2004 doğumlu genç yıldız hakındaki detaylar.

09.11.2019 16:55 - Son Güncelleme: 09.11.2019 16:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





