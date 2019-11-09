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Emre Demir kimdir? Kayserispor adına attığı golle Süper Lig'in en genç gol atan ismi oldu

Süper Lig'in 11.haftası bir yıldızın doğuşuna tanıklık etti... Kayserispor'un deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olduğu maçta 68.dakikada oyuna giren Emre Demir, 71.dakikada Gençlerbirliği ağlarını sarstı. Emre Demir attığı golle üper Lig tarihinin gol atan en genç futbolcusu unvanını eline geçirdi. Daha önce Paris Saint-Germain'in radarına giren ve Barcelona'nın gözüne kestirdiği Emre Demir kimdir? İşte 2004 doğumlu genç yıldız hakındaki detaylar.

09.11.2019 16:55 - Son Güncelleme: 09.11.2019 16:56
Emre Demir kimdir? Kayserispor adına attığı golle Süper Lig'in en genç gol atan ismi oldu
"Gençlerbirliği-Kayserispor" maçının 68. dakikasında oyuna giren Kayserispor'un 2004 doğumlu oyuncusu Emre Demir, 71. dakikada golünü attı.
Emre Demir kimdir? Kayserispor adına attığı golle Süper Lig'in en genç gol atan ismi oldu

TARİHE GEÇTİ

Süper Lig tarihinin gol atan en genç futbolcusu unvanını eline geçirdi!

Rekor daha önce Bursaspor formasıyla 16 yaşında Galatasaray'a karşı gol atan Enes Ünal'a aitti.

EN GENÇ GOL ATANLAR

Emre Demir 15
Enes Ünal 16
Batuhan Karadeniz 16
Serkan Bakan 16
Kazım Nas 16

Emre Demir kimdir? Kayserispor adına attığı golle Süper Lig'in en genç gol atan ismi oldu

EMRE DEMİR KİMDİR?

Kayserispor formasını giyen Emre Demir, 15 Ocak 2004 tarihinde Mersin'de doğdu. Mersin 1. Amatör Küme takımlarından Kuvayi Milliye'den Kayserispor'a transfer edilen genç futbolcunun filiz lisansı 21 Nisan 2014'te Kayserispor tarafından çıkartıldı

Emre Demir kimdir? Kayserispor adına attığı golle Süper Lig'in en genç gol atan ismi oldu

Nisan 2014'te Kayserispor'da filiz lisansı çıkan Emre Demir, hızı ve yetenekli sol ayağı ile öne çıkıyor. Kayserispor'da henüz 12 yaşında olmasına rağmen zaman zaman tecrübe kazanması için profesyonel takımla idmanlara çıktı.

Emre Demir kimdir? Kayserispor adına attığı golle Süper Lig'in en genç gol atan ismi oldu

Barcelona'nın altyapı tesisleri olan dünyaca ünlü La Masia'da denemeye alınacak genç oyuncu, beğenilmesi halinde Katalan ekibine transferi için görüşmelere başlanacak.

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