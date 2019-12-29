Galatasaray Talisca'nın peşinde! Sürpriz gelişmeyi böyle duyurdu
Süper Lig'in ilk yarısında hedeflerinin uzağında kalan Galatasaray, ikinci devreye daha güçlü bir kadroyla girebilmek için kolları sıvadı. Terim'in hazırladığı rapor doğrultusunda çalışmalar sürerken, bomba bir transfer iddiası da ortaya atıldı. Galatasaray'ın bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Brezilyalı Talisca'nın peşinde olduğu iddia edildi. İşte son dakika gelişmeleri...
29.12.2019 08:53
- Son Güncelleme: 29.12.2019 08:53
Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Galatasaray sahasında konuk ettiği Antalyaspor'u 5-0 mağlup ederek, ligin ikinci yarısı için iddialı sinyaller verdi.
Sarı-kırmızılı takımda alınan galibiyet sonrası gözler tamamen ocak ayı transfer dönemine çevrilmiş durumda. Zira takımdan gidecek isimler kadar merak edilen konulardan birisi de hangi futbolcuların geleceği...
Son zamanlarda adı Galatasaray'la anılan Bruma, Jesse Sekidika, Henry Onyekuru, Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş gibi isimlerin dışında sürpriz bir yıldız da sarı-kırmızılıların gündemine geldi. İdddianın sahibi ise Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve spor yorumcusu Sinan Engin...
Beyaz TV'de konuşan Sinan Engin, Galatasaray'ın bir dönem Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giydikten sonra Çin'in yolunu tutan Anderson Talisca ile ilgilendiğini duyurdu ve şöyle konuştu:
Galatasaray Talisca'yı almaya çalışıyor, girişim yaptı. Resmi teklif yapıldı. Ayrıca Sivasspor'dan Mert Hakan ve Emre Kılınç ile prensip anlaşmasına vardı ancak Fenerbahçe de istiyor, Beşiktaş da araya giriyor.