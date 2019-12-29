Galatasaray Talisca'nın peşinde! Sürpriz gelişmeyi böyle duyurdu

Süper Lig'in ilk yarısında hedeflerinin uzağında kalan Galatasaray, ikinci devreye daha güçlü bir kadroyla girebilmek için kolları sıvadı. Terim'in hazırladığı rapor doğrultusunda çalışmalar sürerken, bomba bir transfer iddiası da ortaya atıldı. Galatasaray'ın bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Brezilyalı Talisca'nın peşinde olduğu iddia edildi. İşte son dakika gelişmeleri...

29.12.2019 08:53 - Son Güncelleme: 29.12.2019 08:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





