Fatih Terim'den flaş Arda Turan sözleri! ''Futbolu burada bırakmalıdır"

İlk yarının sonucunu ise Celustka'nın kendi kalesine gol atması tayin etti ve Cimbom devreye 3-0 üstün girdi. İkinci yarıda oyuna sonradan dahil olan Ryan Babel'in 82. dakikada attığı golle 4-0 yapan Aslan, 89. dakikada da Taylan'ın golüyle sahadan 5-0 galip ayrıldı ve puanını 27'ye çıkardı. Ligde 2 maç sonra 3 puan alan Galatasaray, bu sonuçla da bu sezonki en farklı galibiyetini almış oldu.