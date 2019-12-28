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Fatih Terim'den flaş Arda Turan sözleri! ''Futbolu burada bırakmalıdır"

Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de Antalyaspor'u 5-0 mağlup ettikleri maçın ardından Arda Turan'ın Galatasaray'a transferine ilişkin açıklamalarda bulundu. Terim, "Galatasaray için önemli bir figürdü. Nasıl olur nasıl gelişir bilmiyorum. Arda, futbolu Galatasaray'da mı bırakmalı derseniz, oyum bundan yana olur." dedi.

28.12.2019 23:32 - Son Güncelleme:
Fatih Terim'den flaş Arda Turan sözleri! ''Futbolu burada bırakmalıdır

Süper Lig'in ilk yarısının son maçında Galatasaray sahasında Antalyaspor ile karşılaştı. Maça hızlı başlayan sarı-kırmızılılar, ilk yarım saatte skoru 2-0 yaptı. Falcao, müsabakanın 10. dakikasında penaltıdan ve 28. dakikada ceza sahası içinden bulduğu golle takımını 2-0 öne geçirdi.

Fatih Terim'den flaş Arda Turan sözleri! ''Futbolu burada bırakmalıdır

İlk yarının sonucunu ise Celustka'nın kendi kalesine gol atması tayin etti ve Cimbom devreye 3-0 üstün girdi. İkinci yarıda oyuna sonradan dahil olan Ryan Babel'in 82. dakikada attığı golle 4-0 yapan Aslan, 89. dakikada da Taylan'ın golüyle sahadan 5-0 galip ayrıldı ve puanını 27'ye çıkardı. Ligde 2 maç sonra 3 puan alan Galatasaray, bu sonuçla da bu sezonki en farklı galibiyetini almış oldu.

Fatih Terim'den flaş Arda Turan sözleri! ''Futbolu burada bırakmalıdır

Galatasaray, Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında sahasında Antalyaspor'u 5-0 gibi farklı bir skorla geçerken, Kolombiyalı golcü Radamel Falcao attığı 2 golle bu sezon 4. kez rakip fileleri havalandırmış oldu. Sarı-kırmızılılar ayrıca bu sonuçla ligde 2 maç sonra ligde 3 puan aldı.

Fatih Terim'den flaş Arda Turan sözleri! ''Futbolu burada bırakmalıdır

TAYLAN İLK GOL SEVİNCİNİ YAŞADI

Mücadeleye 11'de başlayan Taylan Antalyalı maçta göstermiş olduğu performansla takdir topladı. Taylan karşılaşma içerisinde attığı paslarla takımın hücumda tehlikeli ataklar yapılmasını sağladı. 24 yaşındaki futbolcu bu güzel oyununu bir golle de süsledi ve sarı-kırmızılı formayla ilk gol sevincini yaşadı.

Fatih Terim'den flaş Arda Turan sözleri! ''Futbolu burada bırakmalıdır

Maçtan sonra Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim galibiyeti değerlendirirken ara transfer dönemi ve Galatasaray'a döneceği konuşulan Arda Turan'la ilgili flaş ifadeler kullandı.


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