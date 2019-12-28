Fatih Terim'den flaş Arda Turan sözleri! ''Futbolu burada bırakmalıdır"
Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de Antalyaspor'u 5-0 mağlup ettikleri maçın ardından Arda Turan'ın Galatasaray'a transferine ilişkin açıklamalarda bulundu. Terim, "Galatasaray için önemli bir figürdü. Nasıl olur nasıl gelişir bilmiyorum. Arda, futbolu Galatasaray'da mı bırakmalı derseniz, oyum bundan yana olur." dedi.
28.12.2019 23:32
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İlk yarının sonucunu ise Celustka'nın kendi kalesine gol atması tayin etti ve Cimbom devreye 3-0 üstün girdi. İkinci yarıda oyuna sonradan dahil olan Ryan Babel'in 82. dakikada attığı golle 4-0 yapan Aslan, 89. dakikada da Taylan'ın golüyle sahadan 5-0 galip ayrıldı ve puanını 27'ye çıkardı. Ligde 2 maç sonra 3 puan alan Galatasaray, bu sonuçla da bu sezonki en farklı galibiyetini almış oldu.
TAYLAN İLK GOL SEVİNCİNİ YAŞADI
Mücadeleye 11'de başlayan Taylan Antalyalı maçta göstermiş olduğu performansla takdir topladı. Taylan karşılaşma içerisinde attığı paslarla takımın hücumda tehlikeli ataklar yapılmasını sağladı. 24 yaşındaki futbolcu bu güzel oyununu bir golle de süsledi ve sarı-kırmızılı formayla ilk gol sevincini yaşadı.
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