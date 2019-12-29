Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın transferlerini açıkladı
Süper Lig'in ilk yarısının son karşılaşmasında evinde Antalyaspor'u farklı geçen Galatasaray, ilk devreyi 27 puanla tamamladı. Devre arası transfer döneminin açılmasına sayılı günler kala sarı-kırmızılılar transfer çalışmalarına da hız verdi. Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın 3 transferini canlı yayında açıkladı.
29.12.2019 10:15
- Son Güncelleme: 29.12.2019 10:15
Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılı ekip 5-1 kazandı.
Ev sahibi ekibine galibiyeti getiren golleri Radamel Falcao (2), Celutska (K.K), Ryan Babel ve Taylan Antalyalı kaydetti.
Mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulunan ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın üç transferini de canlı yayında açıkladı.
İŞTE RIDVAN DİLMEN'İN AÇIKLAMALARI
"Cuma, Beşiktaş'ın maçı rakip 9 kişi kalınca bitti. Bugün Başakşehir maçı 26 dakikada bitti. Trabzonspor-Kayserispor maçı başlamadan bitmişti zaten. Kayserispor 3. lig takımı gibi. Galatasaray maçı da yine ilk yarım saatte bitti."
"Galatasaray güzel bir galibiyet aldı ve moral kazandı. Puanını 27 yaptı ben bu işte varım dedi. Ben bu zamana kadar ilk kez Seri'yi beğendim."