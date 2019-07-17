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Galatasaray orta saha sorununu çözdü! Jean Michael Seri KAP'a bildirildi

Gelecek sezonun şampiyon kadrosunu kurmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Teknik direktör Fatih Terim liderliğinde transferlerini sürdüren Sarı-Kırmızılılar şu ana kadar Ryan Babel, Jimmy Durmaz, Şener Özbayraklı, Ozornwafor, Adem Büyük gibi isimleri kadrosuna katmıştı. Birçok isimle de yollarını ayıran Galatasaray, Fernando Reges'i Sevilla'ya satmış, Badou Ndiaye ile ise sözleşme yenilememişti. Bu gelişmelerden sonra Sarı-kırmızılılar merakla beklenen orta saha transferini resmen duyurdu. Jean Michael Seri'nin transferi konusunda kulübüyle görüşmelere başlandığını KAP'a bildirildi.

17.07.2019 19:52 - Son Güncelleme: 17.07.2019 19:53
Galatasaray orta saha sorununu çözdü! Jean Michael Seri KAP'a bildirildi

Galatasaray önümüzdeki sezona daha güçlü bir kadro kurmak için girişimlerini Fatih Terim önderliğinde sürdürüyor.

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Galatasaray orta saha sorununu çözdü! Jean Michael Seri KAP'a bildirildi

Gelecek sezon şampiyonluk ipini göğüsleyerek 3. kez üste üste kupayı müzesine götürmek istiyor.

Galatasaray orta saha sorununu çözdü! Jean Michael Seri KAP'a bildirildi

Transferde şu ana kadar Ryan Babel, Ozornwafor, Adem Büyük, Jimmy Durmaz, Şener Özbayraklı, Emre Mor gibi isimlerle anlaşan Sarı-Kırmızılılar birçok isim için de temaslarına devam ediyor.

Galatasaray orta saha sorununu çözdü! Jean Michael Seri KAP'a bildirildi

Sarı-Kırmızılılar orta sahanın başarılı ismi Fernando Reges'i 4.5 milyon euro'ya Sevilla'ya satmasının ardından, bu mevkiye takviye yapmak için girişimlerini hızlandırdı.

Galatasaray orta saha sorununu çözdü! Jean Michael Seri KAP'a bildirildi

Bu mevki için birçok aday belirleyen Galatasaray'da, taraftarı en çok heyecanlandıran isim ise Manchester City'nin orta sahası Fabian Delph'ti fakat bu ismin Everton ile sözleşme imzalamasının ardından bu transfer suya düşmüştü.

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