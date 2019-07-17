Galatasaray orta saha sorununu çözdü! Jean Michael Seri KAP'a bildirildi

Gelecek sezonun şampiyon kadrosunu kurmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Teknik direktör Fatih Terim liderliğinde transferlerini sürdüren Sarı-Kırmızılılar şu ana kadar Ryan Babel, Jimmy Durmaz, Şener Özbayraklı, Ozornwafor, Adem Büyük gibi isimleri kadrosuna katmıştı. Birçok isimle de yollarını ayıran Galatasaray, Fernando Reges'i Sevilla'ya satmış, Badou Ndiaye ile ise sözleşme yenilememişti. Bu gelişmelerden sonra Sarı-kırmızılılar merakla beklenen orta saha transferini resmen duyurdu. Jean Michael Seri'nin transferi konusunda kulübüyle görüşmelere başlandığını KAP'a bildirildi.

17.07.2019 19:52 - Son Güncelleme: 17.07.2019 19:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





