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Galatasaray'dan bir transfer daha! Jean Michael Seri KAP'a bildirildi

17.07.2019 19:29

Galatasaray, Jean Michael Seri'nin transferi konusunda kulübüyle görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.Sarı-kırmızılı kulübün KAP'a gönderdiği bildiride "Profesyonel futbolcu Jean Michael Seri'nin Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Fulham FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.


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