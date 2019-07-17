Galatasaray'dan bir transfer daha! Jean Michael Seri KAP'a bildirildi

Galatasaray, Jean Michael Seri'nin transferi konusunda kulübüyle görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.Sarı-kırmızılı kulübün KAP'a gönderdiği bildiride "Profesyonel futbolcu Jean Michael Seri'nin Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Fulham FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.
Galatasaray'dan bir transfer daha! Jean Michael Seri KAP'a bildirildi17.07.2019 19:29
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