Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'ye Fransa'dan golcü geliyor!

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan ve ligi 6 sırada tamamlayan Fenerbahçe yeni sezon için transfere oldukça hızlı başladı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivetliler Max Kruse'nin önüne bir santrfor transferi yapmak istiyordu. Fenerbahçe, aradığı golcüyü Fransa'da buldu. İşte o isim ve detaylar...

17.07.2019 17:32 - Son Güncelleme: 17.07.2019 17:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





