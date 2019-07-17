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Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'ye Fransa'dan golcü geliyor!

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan ve ligi 6 sırada tamamlayan Fenerbahçe yeni sezon için transfere oldukça hızlı başladı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivetliler Max Kruse'nin önüne bir santrfor transferi yapmak istiyordu. Fenerbahçe, aradığı golcüyü Fransa'da buldu. İşte o isim ve detaylar...

17.07.2019 17:32 - Son Güncelleme: 17.07.2019 17:35
Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'ye Fransa'dan golcü geliyor!

Yaz transfer döneminin en hızlı takımı Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor...

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'ye Fransa'dan golcü geliyor!

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla taraftarına hayal kırıklığı yaşatan ve ligi 6. sırada tamamlayan sarı-lacivertlilerde gelecek sezon tek hedef mutlak şampiyonluk.

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'ye Fransa'dan golcü geliyor!

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdürecek olan Sarı Kanarya'da öncelik, geçen sezon dağılan hücum hattını toparlamak.

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'ye Fransa'dan golcü geliyor!

Slimani ve Soldado ile yollarını ayıran, Frey'i de kiralık olarak Rizespor'a gönderen Fenerbahçe'de bu dönem üç forvet takviyesi yapılması bekleniyordu.

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'ye Fransa'dan golcü geliyor!

Bu doğrultuda çalışmalar yapan sarı-lacivertliler Allahyar ve Vedat Muriç'i kadrosuna katmıştı.

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