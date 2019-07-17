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Fenerbahçe'ye Miha Zajc piyangosu! Zajc için Fenerbahçe'ye dev teklif...

Yeni sezon transfer çalışmalarını tam gaz sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan da mevcut oyuncular ile ilgili kararlar alınmaya başlıyor. UEFA ile ilgili sıkıntı yaşamak istemeyen sarı-lacivertliler Eljif Elmas'ı bonuslarla birlikte 18 milyon euroya Napoli'ye göndermeye hazırlanıyor. Fenerbahçe, bir diğer genç oyuncusu Miha Zajc'ı da yine İtalya'ya göndermeye hazırlanıyor. İşte transferin merak edilen detayları...

17.07.2019 20:00 - Son Güncelleme: 17.07.2019 20:00
Fenerbahçe'ye Miha Zajc piyangosu! Zajc için Fenerbahçe'ye dev teklif...

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor.

Fenerbahçe'ye Miha Zajc piyangosu! Zajc için Fenerbahçe'ye dev teklif...

Yeni sezonda şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertliler transferde kolları sıvadı.

Fenerbahçe'ye Miha Zajc piyangosu! Zajc için Fenerbahçe'ye dev teklif...

Emre Belözoğlu, Max Kruse, Allahyar Sayyadnamesh, Garry Rodrigues, Altay Bayındır, Murat Sağlam ve Vedat Muriç transferleriye kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, eldeki oyuncular ile ilgili kararlar almaya başladı.

Fenerbahçe'ye Miha Zajc piyangosu! Zajc için Fenerbahçe'ye dev teklif...

Geçtiğimiz sezonki başarısız kadroda adeta 'Elmas' gibi parlayan Makedon yıldız adayı Eljif Elmas'ı Napoli'ye satan sarı-lacivertliler Miha Zajc için de karar aşamasına geldi.

Fenerbahçe'ye Miha Zajc piyangosu! Zajc için Fenerbahçe'ye dev teklif...

Slovak milli takımında gösterdiği performansla Avrupa'nın dikkatini çeken Zajc için İtalyan ekibi Sampdoria talip oldu.

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