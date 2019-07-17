Fenerbahçe'ye Miha Zajc piyangosu! Zajc için Fenerbahçe'ye dev teklif...
Yeni sezon transfer çalışmalarını tam gaz sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan da mevcut oyuncular ile ilgili kararlar alınmaya başlıyor. UEFA ile ilgili sıkıntı yaşamak istemeyen sarı-lacivertliler Eljif Elmas'ı bonuslarla birlikte 18 milyon euroya Napoli'ye göndermeye hazırlanıyor. Fenerbahçe, bir diğer genç oyuncusu Miha Zajc'ı da yine İtalya'ya göndermeye hazırlanıyor. İşte transferin merak edilen detayları...
17.07.2019 20:00
- Son Güncelleme: 17.07.2019 20:00
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