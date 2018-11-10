Arda Turana bir şok daha! Rizede...

Arda Turan'a bir şok daha! Rize'de...
Arda Turan'a şok protesto! 66. dakikada oyuna giren Başakşehirli futbolcu, ıslıklanarak ve yuhalanarak protesto edildi.
10 Kasım 2018 Cumartesi, 20:18:56
Güncelleme: 20:31:49
Arda Turan'a bir şok daha! Rize'de...
Medipol Başakşehir ligin 12. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Haftaya lider olarak giren İstanbul ekibi, Rize'de maçı 2-1 kazanarak liderliğini de sürdürdü.
Arda Turan'a bir şok daha! Rize'de...
Maç öncesi Başakşehir'de Arda Turan ve Emre Belözoğlu karşılaşmaya yedek soyunarak başladı.
Arda Turan'a bir şok daha! Rize'de...
Sanatçı Berkay Şahin'le yaşadıklarının ardından ülke gündeminden düşmeyen Arda Turan bir protesto daha yaşadı.
Arda Turan'a bir şok daha! Rize'de...
66. dakikada oyuna giren Başakşehirli futbolcu, ıslıklanarak ve yuhalanarak protesto edildi.
Arda Turan'a bir şok daha! Rize'de...
Arda, iki hafta önceki Konyaspor maçında da seyirciden tepki görmüştü.