Arda Turan'a bir şok daha! Rize'de...

Arda Turan'a şok protesto! 66. dakikada oyuna giren Başakşehirli futbolcu, ıslıklanarak ve yuhalanarak protesto edildi.

10 Kasım 2018 Cumartesi, 20:18:56 Güncelleme: 20:31:49
Arda Turan'a bir şok daha! Rize'de...
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Arda Turana bir şok daha! Rizede...


Medipol Başakşehir ligin 12. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Haftaya lider olarak giren İstanbul ekibi, Rize'de maçı 2-1 kazanarak liderliğini de sürdürdü.

Arda Turan'a bir şok daha! Rize'de...
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Arda Turana bir şok daha! Rizede...

Maç öncesi Başakşehir'de Arda Turan ve Emre Belözoğlu karşılaşmaya yedek soyunarak başladı.

Arda Turan'a bir şok daha! Rize'de...
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Arda Turana bir şok daha! Rizede...

Sanatçı Berkay Şahin'le yaşadıklarının ardından ülke gündeminden düşmeyen Arda Turan bir protesto daha yaşadı.

Arda Turan'a bir şok daha! Rize'de...
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Arda Turana bir şok daha! Rizede...

66. dakikada oyuna giren Başakşehirli futbolcu, ıslıklanarak ve yuhalanarak protesto edildi.

Arda Turan'a bir şok daha! Rize'de...
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Arda Turana bir şok daha! Rizede...

Arda, iki hafta önceki Konyaspor maçında da seyirciden tepki görmüştü.

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