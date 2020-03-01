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Galatasaray - Gençlerbirliği maçında duygu dolu anlar! İdlib şehitlerimizin isimleri tek tek okundu

Galatasaray'ın Süper Lig'in 24. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk ettiği maçta, Esad rejiminin alçak saldırısı sonucu İdlib'de şehit olan 34 askerimiz unutulmadı. Galatasaray Kulübü tribünlerde bulunan her bir koltuğa Türk bayrağı bırakırken İdlib'de şehit olan askerlerin isimleri anons edildi ve taraftarlar bu anonslara "Burada" diyerek karşılık verdi.

01.03.2020 19:41 - Son Güncelleme: 01.03.2020 20:03
Galatasaray - Gençlerbirliği maçında duygu dolu anlar! İdlib şehitlerimizin isimleri tek tek okundu

Galatasaray'ın Süper Lig'in 24. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk ettiği maçta, Esad rejiminin alçak saldırısı sonucu İdlib'de şehit olan 34 askerimiz unutulmadı.

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Galatasaray - Gençlerbirliği maçında duygu dolu anlar! İdlib şehitlerimizin isimleri tek tek okundu

Galatasaray Kulübü tribünlerde bulunan her bir koltuğa Türk bayrağı bırakırken İdlib'de şehit olan askerlerin isimleri anons edildi ve taraftarlar bu anonslara "Burada" diyerek karşılık verdi.

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Galatasaray - Gençlerbirliği maçında duygu dolu anlar! İdlib şehitlerimizin isimleri tek tek okundu

Öte yandan Galatasaraylı futbolcular asker selamı vererek İdlib şehitlerini andılar.

Galatasaray - Gençlerbirliği maçında duygu dolu anlar! İdlib şehitlerimizin isimleri tek tek okundu

Sarı kırmızılı futbolcular maç öncesi ısınmaya sırt bölümünde "Mehmet" yazan siyah tişörtlerle çıktı.

Galatasaray - Gençlerbirliği maçında duygu dolu anlar! İdlib şehitlerimizin isimleri tek tek okundu

Tribünlere; "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak uğrunda ölen varsa vatandır", "Siz bizi Çanakkale'den iyi tanırsınız", "Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır" ve "Şehitlerden selam geldi. Savaşan tüm sağlara" ifadelerin yer aldı pankartlar asıldı.

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