Galatasaray - Gençlerbirliği maçında duygu dolu anlar! İdlib şehitlerimizin isimleri tek tek okundu

Galatasaray Kulübü tribünlerde bulunan her bir koltuğa Türk bayrağı bırakırken İdlib'de şehit olan askerlerin isimleri anons edildi ve taraftarlar bu anonslara "Burada" diyerek karşılık verdi.

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