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Fenerbahçe'de Ersun Yanal yerine sürpriz aday! Taraftar onun hayalini kuruyor
Fenerbahçe'de Ersun Yanal yerine sürpriz aday! Taraftar onun hayalini kuruyor
Süper Lig'de üst üste aldığı başarısız sonuçlarla birlikte şampiyonluk yarışından uzaklaşan Fenerbahçe, Ersun Yanal ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı. Yeni teknik direktörün belirlenmesi konusunda çalışmalar başlarken, sarı-lacivertli taraftarın gönlünde yatan isim ortaya çıktı.
02.03.2020 08:36
- Son Güncelleme: 02.03.2020 08:36
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi ve ikinci Ersun Yanal dönemi sona erdi. Sarı-lacivertli takımdaki ilk döneminde şampiyonluk yaşayan deneyimli teknik adam, aynı başarıyı yakalamak için bu sezon takımın başına geçmişti.
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Büyük umutlarla başlanan sezon Fenerbahçe için pek iyi gitmedi ve özellikle sezonun ikinci yarısında gözle görülür bir düşüş yaşandı. Zirveyle aradaki puan farkı açılmıştı ve sarı-lacivertliler sahasında 21 yıldır yenilmediği Galatasaray'ı konuk etti. Ezeli rakibine 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de oklar artık tamamen Ersun Yanal'a çevrildi.
21 yıllık serinin sona ermesi camiada adeta şok etkisi yaratırken, Galatasaray maçından sonra da kötü sonuçlar devam etti. Fenerbahçe, 2-1 yenik girdiği Antalyaspor deplasmanında 90+6. dakikada atılan golle beraberliği son anda kurtardı.
Şampoiyonluk yarışında ağır bir darbe alan Fenerbahçe'de taraftarlar Ersun Yanal'ı istifaya davet etmişti. Bu istek gerçek oldu ve yönetimle bir görüşme gerçekleştiren Yanal, karşılıklı olarak anlaşıp görevinden ayrıldı.
56 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor'la karşılaşacağı son defa takımın başında olacak. Ersun Yanal döneminin sona ermesinden sonra sarı-lacivertli takımın başına kimin geçeceği merak konusu oldu.