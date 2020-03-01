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Son dakika spor haberleri | Fenerbahçe'de Ersun Yanal yerine Emre Belözoğlu...
Son dakika spor haberleri | Fenerbahçe'de Ersun Yanal yerine Emre Belözoğlu...
Süper Lig'in ikinci devresine kabus gibi bir başlangıç yapan ve 7 maçta sadece 8 puan toplayabilen Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın geleceği tartışılıyor. Başkan Ali Koç, Yanal'ın istifa etmesi durumunda yeni yol haritasını belirlerken; Yanal sonrası o ismin Emre Belözoğlu olacağı öğrenildi.
01.03.2020 10:57
- Son Güncelleme: 01.03.2020 10:57
21 yıl sonra Kadıköy'de derbide G.Saray'a mağlup olan ve son haftalarda peş peşe puan kayıpları yaşayan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın olası istifasında çözüm yolu belli oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Derbi mağlubiyeti sonrasında Sarı Lacivertlilerde Ersun Yanal'ın istifa edeceği iddia edilse de Yanal'dan bu konuda ses çıkmadı.
Yanal'ın olası istifasına karşı planlarını hazırlayan Ali Koç ve yönetimi ,Emre Belözoğlu ile görüşme gerçekleştirdi.
GÖREVE BAŞLAYACAK
Emre Belözoğlu'nun Yanal'ın ayrılığının ardından göreve başlayacağı öğrenildi.
BELÖZOĞLU'NUN YARDIMCILARI
Belözoğlu'nun ekibinde kaleci Volkan Demirel, Orhan Ak ve Tuncay Şanlı'nın olacağı belirtildi.