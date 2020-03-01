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Son dakika spor haberleri | Fenerbahçe'de Ersun Yanal yerine Emre Belözoğlu...

Süper Lig'in ikinci devresine kabus gibi bir başlangıç yapan ve 7 maçta sadece 8 puan toplayabilen Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın geleceği tartışılıyor. Başkan Ali Koç, Yanal'ın istifa etmesi durumunda yeni yol haritasını belirlerken; Yanal sonrası o ismin Emre Belözoğlu olacağı öğrenildi.

01.03.2020 10:57 - Son Güncelleme: 01.03.2020 10:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





