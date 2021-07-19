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Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Halil Dervişoğlu yarışı

Galatasaray'ın ardından Beşiktaş ve Fenerbahçe de Süper Lig'in devleri Halil Dervişoğlu'nu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Ancak Brentford kulübü, Halil Dervişoğlu'nu satarak önemli bir geliri kasasına koymayı planlıyor.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
19.07.2021 12:21 - Son Güncelleme: 19.07.2021 12:23
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Halil Dervişoğlu yarışı

Galatasaray'da geçen sezon gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselen genç golcü için 3 büyükler kapışıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Halil Dervişoğlu yarışı

21 yaşındaki golcünün bonservisini almak için harekete geçen Galatasaray'a transferde rakip çıktı.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Halil Dervişoğlu yarışı

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de yıldız oyuncu için istekli olduğu öğrenildi.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Halil Dervişoğlu yarışı

Süper Lig'in devleri Halil Dervişoğlu'nu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Ancak Brentford kulübü oyuncuyu satarak önemli bir geliri kasasına koymayı planlıyor.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Halil Dervişoğlu yarışı

İngiltere Premier Lig ekibi Brentford'un Halil Dervişoğlu için 7 milyon Euro bonservis istediği öğrenildi.