Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Halil Dervişoğlu yarışı
Galatasaray'ın ardından Beşiktaş ve Fenerbahçe de Süper Lig'in devleri Halil Dervişoğlu'nu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Ancak Brentford kulübü, Halil Dervişoğlu'nu satarak önemli bir geliri kasasına koymayı planlıyor.
19.07.2021 12:21
- Son Güncelleme: 19.07.2021 12:23
Galatasaray'da geçen sezon gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselen genç golcü için 3 büyükler kapışıyor.
Süper Lig'in devleri Halil Dervişoğlu'nu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Ancak Brentford kulübü oyuncuyu satarak önemli bir geliri kasasına koymayı planlıyor.
İngiltere Premier Lig ekibi Brentford'un Halil Dervişoğlu için 7 milyon Euro bonservis istediği öğrenildi.