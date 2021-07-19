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Galatasaray’da PSV Eindhoven maçı öncesi Radamel Falcao şoku! Yine sakatlandı!

UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu ilk ayağında PSV Eindhoven ile karşılaşacak olan Galatasaray'da maç öncesi sakatlık şoku yaşandı. Galatasaray'a geldiği günden beri sakatlıklardan yakasını kurtaramayan Radamel Falcao bu akşamki idmana da sakatlığı nedeniyle çıkmadı.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
19.07.2021 12:32 - Son Güncelleme: 19.07.2021 12:32
Galatasaray’da PSV Eindhoven maçı öncesi Radamel Falcao şoku! Yine sakatlandı!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu ilk ayağında Çarşamba günü Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile karşılaşacak.

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Galatasaray’da PSV Eindhoven maçı öncesi Radamel Falcao şoku! Yine sakatlandı!

Bu kritik maç öncesinde Sarı-Kırmızılı takımın golcüsünden üzücü haber geldi… Galatasaray'a geldiği günden beri sakatlıklardan yakasını kurtaramayan Radamel Falcao bu akşamki idmana da sakatlığı nedeniyle çıkmadı.

Galatasaray’da PSV Eindhoven maçı öncesi Radamel Falcao şoku! Yine sakatlandı!

Falcao, 2 Eylül 2019'dan beri Galatasaray'da…

Galatasaray’da PSV Eindhoven maçı öncesi Radamel Falcao şoku! Yine sakatlandı!

685 gündür Sarı-Kırmızılı formayı giyen Kolombiyalı golcü, bu sezona kadar 253 gün sakatlığı nedeniyle birçok maç kaçırdı. Neredeyse maçların yüzde 40'ında forma giyemedi…

Galatasaray’da PSV Eindhoven maçı öncesi Radamel Falcao şoku! Yine sakatlandı!

Sarı-Kırmızılı taraftarların çok şey beklediği yıldız oyuncunun sürekli sakatlanması sosyal medyayı da salladı.