Galatasaray’da PSV Eindhoven maçı öncesi Radamel Falcao şoku! Yine sakatlandı!
UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu ilk ayağında PSV Eindhoven ile karşılaşacak olan Galatasaray'da maç öncesi sakatlık şoku yaşandı. Galatasaray'a geldiği günden beri sakatlıklardan yakasını kurtaramayan Radamel Falcao bu akşamki idmana da sakatlığı nedeniyle çıkmadı.
19.07.2021 12:32
- Son Güncelleme: 19.07.2021 12:32
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu ilk ayağında Çarşamba günü Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile karşılaşacak.
Bu kritik maç öncesinde Sarı-Kırmızılı takımın golcüsünden üzücü haber geldi… Galatasaray'a geldiği günden beri sakatlıklardan yakasını kurtaramayan Radamel Falcao bu akşamki idmana da sakatlığı nedeniyle çıkmadı.