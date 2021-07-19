Kemal Ademi, Lemos, Tisserand, Zanka, Perotti... Vitor Pereira 15 kişilik listeyi sundu
Kemal Ademi, Lemos, Tisserand, Zanka, Perotti... Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira en az 15 kişilik gönedirilecek oyuncu listesini yönetime sunacak. Bu hafta bazı isimlerin yeni takımları belli olacak. İşte Fenerbahçe'den ayrılacak oyuncular.
19.07.2021 21:28
- Son Güncelleme: 19.07.2021 21:28
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira takımdan gönderilecek oyuncuların listesini birkaç gün içinde yönetime verecek.
Michael Frey'in takımdan ayrılmasının ardından Fenerbahçe'de Nabil Dirar, Kemal Ademi, Lemos, Tisserand, Zanka, Perotti başta olmak üzere birçok oyuncu ile yoların ayrılması bekleniyor.