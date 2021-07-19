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Kemal Ademi, Lemos, Tisserand, Zanka, Perotti... Vitor Pereira 15 kişilik listeyi sundu

Kemal Ademi, Lemos, Tisserand, Zanka, Perotti... Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira en az 15 kişilik gönedirilecek oyuncu listesini yönetime sunacak. Bu hafta bazı isimlerin yeni takımları belli olacak. İşte Fenerbahçe'den ayrılacak oyuncular.

19.07.2021 21:28 - Son Güncelleme: 19.07.2021 21:28
Kemal Ademi, Lemos, Tisserand, Zanka, Perotti... Vitor Pereira 15 kişilik listeyi sundu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira takımdan gönderilecek oyuncuların listesini birkaç gün içinde yönetime verecek.

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Kemal Ademi, Lemos, Tisserand, Zanka, Perotti... Vitor Pereira 15 kişilik listeyi sundu

TFF listesine 28 isim bildirecek Pereira, en az 11 oyuncuyu dışarıda bırakmalı.

Kemal Ademi, Lemos, Tisserand, Zanka, Perotti... Vitor Pereira 15 kişilik listeyi sundu

Yeni transferlerle bu sayının daha da artması bekleniyor.

Kemal Ademi, Lemos, Tisserand, Zanka, Perotti... Vitor Pereira 15 kişilik listeyi sundu

Michael Frey'in takımdan ayrılmasının ardından Fenerbahçe'de Nabil Dirar, Kemal Ademi, Lemos, Tisserand, Zanka, Perotti başta olmak üzere birçok oyuncu ile yoların ayrılması bekleniyor.

Kemal Ademi, Lemos, Tisserand, Zanka, Perotti... Vitor Pereira 15 kişilik listeyi sundu

Bazı genç oyuncuların dışında birçok sürpriz ismin de gönderilecek oyuncular içinde yer alması bekleniyor.