Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Çanakkale Savaşı'nda şehit düşen futbolcuları
18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104.yıldönümünde Türkiye, bağımsızlığını borçlu olduğu şehitlerini unutmadı. Tarihin en kanlı savaşlarından biri olarak kayıtlara geçen Çanakkale Savaşlarında bazı kaynaklarda 150 bin, bazılarında 300 bin Türk askerinin şehit olduğu biliniyor. Şimdi onlardan bazılarına, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın şehitlerine bakacağız. İşte yeşil sahadan cepheye uzanan o hayatlar.
18.03.2019 11:45
- Son Güncelleme: 18.03.2019 11:50
Bugün Türkiye'nin bağımsızlığının mihenk taşlarından biri olan Çanakkale Zaferi'nin 104.yıldönümü. Çanakkale Savaşları'yla ilgili şimdiye kadar çok şeyler yazıldı ancak bu kritik savaşta tüm varlığını ortaya koyan vatanperver futbolcular pek fazla bilinmiyor. Ki bu futbolcular cephede savaşıyor ardından at sırtında günlerce yol kat edip maçlara katılııyorlardı.
Fenerbahçeli Arif (Emirzâde), olmadan Fenarbahçe olmazdı. Savaş çıkıp, cepheye gönderilince Arif'in gönlü takımından ayrı kalmaya razı gelmemişti. Cepheye koşan tüm askerler için paralo 'Önce Vatan' dı. Arif, cepheden ata atlayıp 26 saatlik yoldan sonra sahaya çıkıyor, maçını oynadıktan sonra tekrar savaşa koşuyordu. Şehit haberi geldiğinde arkadaşları yıkıldı.
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