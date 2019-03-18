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Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Çanakkale Savaşı'nda şehit düşen futbolcuları

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104.yıldönümünde Türkiye, bağımsızlığını borçlu olduğu şehitlerini unutmadı. Tarihin en kanlı savaşlarından biri olarak kayıtlara geçen Çanakkale Savaşlarında bazı kaynaklarda 150 bin, bazılarında 300 bin Türk askerinin şehit olduğu biliniyor. Şimdi onlardan bazılarına, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın şehitlerine bakacağız. İşte yeşil sahadan cepheye uzanan o hayatlar.

18.03.2019 11:45 - Son Güncelleme: 18.03.2019 11:50
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Çanakkale Savaşı'nda şehit düşen futbolcuları

Bugün Türkiye'nin bağımsızlığının mihenk taşlarından biri olan Çanakkale Zaferi'nin 104.yıldönümü. Çanakkale Savaşları'yla ilgili şimdiye kadar çok şeyler yazıldı ancak bu kritik savaşta tüm varlığını ortaya koyan vatanperver futbolcular pek fazla bilinmiyor. Ki bu futbolcular cephede savaşıyor ardından at sırtında günlerce yol kat edip maçlara katılııyorlardı.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Çanakkale Savaşı'nda şehit düşen futbolcuları

Fenerbahçeli Arif (Emirzâde), olmadan Fenarbahçe olmazdı. Savaş çıkıp, cepheye gönderilince Arif'in gönlü takımından ayrı kalmaya razı gelmemişti. Cepheye koşan tüm askerler için paralo 'Önce Vatan' dı. Arif, cepheden ata atlayıp 26 saatlik yoldan sonra sahaya çıkıyor, maçını oynadıktan sonra tekrar savaşa koşuyordu. Şehit haberi geldiğinde arkadaşları yıkıldı.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Çanakkale Savaşı'nda şehit düşen futbolcuları

"Çanakkale Geçilmez"i yaratanlardan biri de Galatasaray'ın sembol futbolcusu Hasnun Galip'ti. Düşmanla savaşmış, dövüşmüş ve şehit düşmüştü. Beşiktaş'ta ise savaş sırasında asker olan Ahmet Fetgeri Bey, kulübün kurucularından biriydi.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Çanakkale Savaşı'nda şehit düşen futbolcuları

Çanakkale Zaferi'nin 104. yılında, 3 büyüklerin savaş sırasında şehit düşen futbolcularını hatırlayalım...

FENERBAHÇE'NİN ŞEHİT FUTBOLCULARI

1 - Arif - Fenerbahçe - Bor Ovası

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Çanakkale Savaşı'nda şehit düşen futbolcuları

2 - Nurettin - Fenerbahçe - Fikirtepe Bataryası

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