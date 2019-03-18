Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Çanakkale Savaşı'nda şehit düşen futbolcuları

Bugün Türkiye'nin bağımsızlığının mihenk taşlarından biri olan Çanakkale Zaferi'nin 104.yıldönümü. Çanakkale Savaşları'yla ilgili şimdiye kadar çok şeyler yazıldı ancak bu kritik savaşta tüm varlığını ortaya koyan vatanperver futbolcular pek fazla bilinmiyor. Ki bu futbolcular cephede savaşıyor ardından at sırtında günlerce yol kat edip maçlara katılııyorlardı.