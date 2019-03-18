18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104.yıldönümünde Türkiye, bağımsızlığını borçlu olduğu şehitlerini unutmadı. Tarihin en kanlı savaşlarından biri olarak kayıtlara geçen Çanakkale Savaşlarında bazı kaynaklarda 150 bin, bazılarında 300 bin Türk askerinin şehit olduğu biliniyor. Şimdi onlardan bazılarına, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın şehitlerine bakacağız. İşte yeşil sahadan cepheye uzanan o hayatlar.
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Çanakkale Savaşı'nda şehit düşen futbolcuları18.03.2019 17:45
- 15 Temmuz'da şehit olan Cennet Yiğit'in babasından CHP'lilere tepki
- ABD'li şarkıcı Della Miles Türkiye'de Müslüman oldu!
- HDP'yi ziyaret edecek misiniz sorusuna Mansur Yavaş'tan ilginç yanıt! Kim bu ajans?
- Gökçe Akyıldız'ın oğlunu görenler şaşırıyor! Kırgın Çiçekler'in yıldızıydı
- Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Çanakkale Savaşı'nda şehit düşen futbolcuları
- Müge Anlı'daki iddialara Gülben Ergen canlı yayında yanıt verdi! Gülben Ergen Murat Güneş'i kiralık katil mi tuttu?
- Saadet Partisi adayı PKK operasyonunda gözaltına alındı
- HDP'li vekiller Murat Çepni ve Serpil Kemalbay'dan skandal Zülküf Gezen provokasyonu
- Müge Anlı son bölümde Asım Bayram cinayetiyle ilgili son dakika gelişmeleri yaşandı! (18 Mart) Müge Anlı son bölüm izle
- Hollanda'da polis saldırganın bulunduğu binaya operasyon düzenledi
- Bakan Soylu duyurdu! Türkiye ile İran'ın ortak operasyonu başladı
- Şanlıurfa'da rezalet! Futbolcu taraftarlara cinsel organını gösterdi
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.