Haberler Web TV Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Çanakkale Savaşı'nda şehit düşen futbolcuları

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Çanakkale Savaşı'nda şehit düşen futbolcuları

18.03.2019 17:45

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104.yıldönümünde Türkiye, bağımsızlığını borçlu olduğu şehitlerini unutmadı. Tarihin en kanlı savaşlarından biri olarak kayıtlara geçen Çanakkale Savaşlarında bazı kaynaklarda 150 bin, bazılarında 300 bin Türk askerinin şehit olduğu biliniyor. Şimdi onlardan bazılarına, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın şehitlerine bakacağız. İşte yeşil sahadan cepheye uzanan o hayatlar.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları