Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Çanakkale Savaşı'nda şehit düşen futbolcuları 18.03.2019 17:45

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104.yıldönümünde Türkiye, bağımsızlığını borçlu olduğu şehitlerini unutmadı. Tarihin en kanlı savaşlarından biri olarak kayıtlara geçen Çanakkale Savaşlarında bazı kaynaklarda 150 bin, bazılarında 300 bin Türk askerinin şehit olduğu biliniyor. Şimdi onlardan bazılarına, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın şehitlerine bakacağız. İşte yeşil sahadan cepheye uzanan o hayatlar.