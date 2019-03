Okay Yokuşlu'nun menajerinden Galatasaray açıklaması

Okay Yokuşlu, Mert Günok, Enes Ünal ve İrfan Can Kahveci gibi futbolcuların menajerliğini yapan Batur Altıparmak önemli açıklamalarda bulundu. Altıparmak "Galatasaray'dan Okay Yokuşlu için teklif geldi mi?" sorusuna da yanıt verdi.

