Bursaspor-Galatasaray maçında Fatih Terim'in tebrik ettiği o isim...
Spor Toto Süper Lig'in 26.haftasında Bursaspor, Galatasaray'ı ağırladı. Galatasaray 2-0 geriye düştüğü maçtan Ndiaye, Feghouli ve Diagne'nin golleriyle 3-2 galip gelmesini bildi. Maçta diğer bir dikkat çeken detay ise kulübeden geldi. İşte herkesin merak ettiği o isim.
18.03.2019 11:06
- Son Güncelleme: 18.03.2019 11:09
Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, 2-0 geriye düştüğü maçta Bursaspor'u Ndiaye, Diagne ve Feghouli'nin golleriyle 3-2 mağlup ederek zirve takibini sürdür. Lider Başakşehir ile paun farkını 6'ya indiren Galatasaray'da yüzler 45+2, 56 ve 62'de güldü. Galatasaray'ın bu geri dönüşünün yanı sıra dikkat çeken bir detay daha vardı.
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