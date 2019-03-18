Bursaspor-Galatasaray maçında Fatih Terim'in tebrik ettiği o isim...

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, 2-0 geriye düştüğü maçta Bursaspor'u Ndiaye, Diagne ve Feghouli'nin golleriyle 3-2 mağlup ederek zirve takibini sürdür. Lider Başakşehir ile paun farkını 6'ya indiren Galatasaray'da yüzler 45+2, 56 ve 62'de güldü. Galatasaray'ın bu geri dönüşünün yanı sıra dikkat çeken bir detay daha vardı.