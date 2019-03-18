GaleriSpor

Bursaspor-Galatasaray maçında Fatih Terim'in tebrik ettiği o isim...

Spor Toto Süper Lig'in 26.haftasında Bursaspor, Galatasaray'ı ağırladı. Galatasaray 2-0 geriye düştüğü maçtan Ndiaye, Feghouli ve Diagne'nin golleriyle 3-2 galip gelmesini bildi. Maçta diğer bir dikkat çeken detay ise kulübeden geldi. İşte herkesin merak ettiği o isim.

18.03.2019 11:06 - Son Güncelleme: 18.03.2019 11:09
Bursaspor-Galatasaray maçında Fatih Terim'in tebrik ettiği o isim...

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, 2-0 geriye düştüğü maçta Bursaspor'u Ndiaye, Diagne ve Feghouli'nin golleriyle 3-2 mağlup ederek zirve takibini sürdür. Lider Başakşehir ile paun farkını 6'ya indiren Galatasaray'da yüzler 45+2, 56 ve 62'de güldü. Galatasaray'ın bu geri dönüşünün yanı sıra dikkat çeken bir detay daha vardı.

Bursaspor-Galatasaray maçında Fatih Terim'in tebrik ettiği o isim...

HERKES ONU MERAK EDİYORDU

Galatasaray'ın, Bursaspor'u mağlup ettiği maçta gözler yedek kulübesindeydi.

Bursaspor-Galatasaray maçında Fatih Terim'in tebrik ettiği o isim...

TERİM TEBRİK ETTİ

Karşılaşmanın en çok merak edilen ismi Bursaspor yedek kulübesindeki kulüp müdürü Nihal Ferik oldu.

Bursaspor-Galatasaray maçında Fatih Terim'in tebrik ettiği o isim...

Ankaragücü maçından beri takımla beraber olan Ferik, Fatih Terim'in de dikkatini çekti.

Bursaspor-Galatasaray maçında Fatih Terim'in tebrik ettiği o isim...

Samet Aybaba'nın yanına giden Terim, deneyimli hoca ve Nihal Ferik'i tebrik etti. Terim, "Nihal hanımın kulübede olması çok güzel. Çok hoşuma gitti. Tebrik ederim." dedi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Galatasaraylı Feghouli'nin sır eşini görenler şaşkına döndü! Yüzünü saklıyordu
Galatasaraylı Feghouli'nin sır eşini görenler şaşkına döndü! Yüzünü saklıyordu