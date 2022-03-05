Bir dönem Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de fırtınalar estirdi! Şimdi o eski halinden eser yok! Onu tanıyabildiniz mi?
Yıllar geçiyor kendilerini hayranlıkla izleten pek çok yıldız futbolcu bir kenara çekiliyor. Bir dönem Süper Lig'de Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe formaları giyen ve Türkiye'de oynadıkları dönemde adlarından sıkça söz ettiren isimlerde şimdilerde ne haldeler dersiniz? Görünce çok şaşıracaksınız. İşte bir dönem Süper Lig forması giyen isimlerin yıllar içerisindeki değişimleri.
05.03.2022 15:30 - Son Güncelleme: 05.03.2022 15:30