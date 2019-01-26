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Fenerbahçe'den çifte imza! Bombalar patlıyor

Transfer çalışmalarını son gaz devam ettiren Fenerbahçe, Moses'ten sonra orta saha ve forvet transferi çalışmalarında sona yaklaştı.

26.01.2019 08:21 - Son Güncelleme: 26.01.2019 08:22
Fenerbahçe'den çifte imza! Bombalar patlıyor

Sağ kanada Victor Moses'i transfer eden Fenerbahçe, orta saha için de Palmeiras'lı Raphael Veiga'yı bitiriyor.

Fenerbahçe'den çifte imza! Bombalar patlıyor

Yönetimin, Brezilyalı oyuncu ile anlaşmaya vardığı, kulübüyle yapılan pazarlıkların da son aşamaya geldiği iddia edildi.

Fenerbahçe'den çifte imza! Bombalar patlıyor

23 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon kiralık gittiği Atletico PR takımı ile 48 maçta 9 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe'den çifte imza! Bombalar patlıyor

Orta sahada çift yönlü olarak oynayabilen Raphael Veiga, kanatlarda da görev yapabiliyor.

Fenerbahçe'den çifte imza! Bombalar patlıyor

Coritiba'nın alt yapısında yetişen genç futbolcu, Brezilya'nın gelecek vaat eden isimleri arasında gösteriliyor.

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