Fenerbahçe'den çifte imza! Bombalar patlıyor
Transfer çalışmalarını son gaz devam ettiren Fenerbahçe, Moses'ten sonra orta saha ve forvet transferi çalışmalarında sona yaklaştı.
26.01.2019 08:21
- Son Güncelleme: 26.01.2019 08:22
Sağ kanada Victor Moses'i transfer eden Fenerbahçe, orta saha için de Palmeiras'lı Raphael Veiga'yı bitiriyor.
Yönetimin, Brezilyalı oyuncu ile anlaşmaya vardığı, kulübüyle yapılan pazarlıkların da son aşamaya geldiği iddia edildi.
23 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon kiralık gittiği Atletico PR takımı ile 48 maçta 9 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.
Orta sahada çift yönlü olarak oynayabilen Raphael Veiga, kanatlarda da görev yapabiliyor.
Coritiba'nın alt yapısında yetişen genç futbolcu, Brezilya'nın gelecek vaat eden isimleri arasında gösteriliyor.