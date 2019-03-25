Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz basın toplantısı düzenledi
Galatasaray Mali Kurulu'nda ibra edilmeyen Mustafa Cengiz ve yönetimi krizi büyüyor. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, düzenlediği basın toplantısında. görevlerinin başında duracaklarını ve hukuki süreci başlatacaklarını duyurdu. İşte Mustafa Cengiz'in 5 dakikalık basın toplantısından satır başları...
25.03.2019 16:01
- Son Güncelleme: 25.03.2019 16:12
Galatasaray'da 'ibrasızlık' depremi!
Galatasaray Mali Kurulu'unda Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi ibra edilmedi ve bu durum Galatasaray'da büyük bir kaosa neden oldu. Yaşananlar sonrası Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz basın toplantısı düzenledi. Mustafa Cengiz hukuki sürecin başlatılacağını açıkladı.
İşte Mustafa Cengiz'in açıklamalarından satır başları
"Cumartesi günü kamuoyunda ve Galatasaray'ımızda çok tartışma yaratan bir genel kurul tamamladık. Huzur ve bütünlük içinde başlayan genel kurulun aynı şekilde devam ederek bu tartışmalara mahal vermeyecek şekilde neticelenmesini arzu ederdik fakat öyle olmadı."
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