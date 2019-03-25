Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz basın toplantısı düzenledi

İşte Mustafa Cengiz'in açıklamalarından satır başları

"Cumartesi günü kamuoyunda ve Galatasaray'ımızda çok tartışma yaratan bir genel kurul tamamladık. Huzur ve bütünlük içinde başlayan genel kurulun aynı şekilde devam ederek bu tartışmalara mahal vermeyecek şekilde neticelenmesini arzu ederdik fakat öyle olmadı."

MUSTAFA CENGİZ'İN 5 DAKİKALIK BASIN TOPLANTISI