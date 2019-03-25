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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz basın toplantısı düzenledi

Galatasaray Mali Kurulu'nda ibra edilmeyen Mustafa Cengiz ve yönetimi krizi büyüyor. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, düzenlediği basın toplantısında. görevlerinin başında duracaklarını ve hukuki süreci başlatacaklarını duyurdu. İşte Mustafa Cengiz'in 5 dakikalık basın toplantısından satır başları...

25.03.2019 16:01 - Son Güncelleme: 25.03.2019 16:12
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz basın toplantısı düzenledi

Galatasaray'da 'ibrasızlık' depremi!

Galatasaray Mali Kurulu'unda Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi ibra edilmedi ve bu durum Galatasaray'da büyük bir kaosa neden oldu. Yaşananlar sonrası Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz basın toplantısı düzenledi. Mustafa Cengiz hukuki sürecin başlatılacağını açıkladı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz basın toplantısı düzenledi

İşte Mustafa Cengiz'in açıklamalarından satır başları

"Cumartesi günü kamuoyunda ve Galatasaray'ımızda çok tartışma yaratan bir genel kurul tamamladık. Huzur ve bütünlük içinde başlayan genel kurulun aynı şekilde devam ederek bu tartışmalara mahal vermeyecek şekilde neticelenmesini arzu ederdik fakat öyle olmadı."

MUSTAFA CENGİZ'İN 5 DAKİKALIK BASIN TOPLANTISI

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz basın toplantısı düzenledi

"Yönetimimiz, mali anlamda genel kurulumuzun da tasvip ettiği, yadsınamayacak başarılara imza attı. Bunların ardında yapılan idari reformların olduğunda şüphe yoktur. Mali, sportif ve idari yapılanmanın sistematize edilmesi için nasıl gayret ettiğimizi bilirler."

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz basın toplantısı düzenledi

"Şampiyonluklara yürüdüğümüz süreçte bu tartışmaların kulübümüze vereceği zararlar düşünüldüğünde camiamıza itidal çağrısı yapıyorum. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak tüm kamuoyuna açıkça ilan ediyorum ki bana oy veren-vermeyen herkesin başkanıyım."

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz basın toplantısı düzenledi

"Galatasaray'ın yüce menfaatleri ve Galatasaray'ı Galatasaray yapan değerlerin korunması uğruna gereken her şeyin yapılacağından camiamızın şüphesi olması. Gereken her türlü önlem alınacaktır. Görevimizin başındayız."

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