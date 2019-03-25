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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz basın toplantısı düzenledi

25.03.2019 15:56

Galatasaray'da 'ibrasızlık' depremi! Galatasaray Mali Kurulu'unda Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi ibra edilmedi ve bu durum Galatasaray'da büyük bir kaosa neden oldu. Yaşananlar sonrası Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz basın toplantısı düzenledi. Mustafa Cengiz hukuki sürecin başlatılacağını açıkladı.


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