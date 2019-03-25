Mustafa Cengiz izletti: G.Saraylı Beknaz Almazbekov fair-play örneği

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz basın toplantısı düzenledi. Cengiz, basın toplantısı düzenlerken yönetim kuruluyla birlikte görevlerinin başında olduklarını söyledi. Bu açıklamanın ardından Galatasaray U14 kaptanı Beknaz Almazbekov'un penaltıyı dışarıya attığı fair play videosunu izlettirdi. Videonun ardından konuşan Cengiz, "Bir anlamda Beknaz'ın bu hareketi ibra edilmedi" ifadelerini kullandı.
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