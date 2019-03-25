Galatasaray'da yönetim krizi! Fatih Terim takımda kalacak mı?
Galatasaray'da 13 saat süren Mali Genel Kurul sonrası ibra edilmeyen Mustafa Cengiz ve yönetimi aklanamadı. Bu gelişmelerin ardından gözler Fatih Terim'e çevrildi. Olası bir yönetim değişikliğinde Fatih Terim takımda kalacak mı? İşte Galatasaray'daki krizle ilgili son gelişmeler...
25.03.2019 11:55
- Son Güncelleme: 25.03.2019 11:55
Galatasaray yönetimi olaylı genel kurul sonrasında mahkeme yoluna başvurup basın toplantısı düzenleme kararı almıştı...
İlk sayım sonrasında kapalı usul ile ibra oylamasının yapılmasını isteyen ve bu talepleri reddedilen Galatasaray yönetimi, genel kurulu mahkemeye taşıma kararı alırken bugün yapılacak son değerlendirme toplantısının ardından avukatları aracılığı ile hukuki yollara başvuracak...
CENGİZ KONUŞACAK
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Arena'daki basın toplantı odasında düzenlenecek organizasyon 25 Mart Pazartesi saat 14.30'da başlayacak. Sarı kırmızılılar, yaşanan genel kurul ve bundan sonraki süreç hakkında düşüncelerini dile getirip önemli açıklamalarda bulunacak.
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