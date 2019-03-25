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Galatasaray'da yönetim krizi! Fatih Terim takımda kalacak mı?

Galatasaray'da 13 saat süren Mali Genel Kurul sonrası ibra edilmeyen Mustafa Cengiz ve yönetimi aklanamadı. Bu gelişmelerin ardından gözler Fatih Terim'e çevrildi. Olası bir yönetim değişikliğinde Fatih Terim takımda kalacak mı? İşte Galatasaray'daki krizle ilgili son gelişmeler...

25.03.2019 11:55 - Son Güncelleme: 25.03.2019 11:55
Galatasaray'da yönetim krizi! Fatih Terim takımda kalacak mı?

Dursun Özbek döneminde 4. kez Galatasaray'ın başına geçen Fatih Terim, Mustafa Cengiz'in göreve gelmesiyle yeni yönetime jest yapmış ve nezaketen istifa etmişti.

Galatasaray'da yönetim krizi! Fatih Terim takımda kalacak mı?

Galatasaray'da aylardır beklenen kritik mali genel kurulda Başkan Mustafa Cengiz ve ekibi idari yönden ibra edilmezken, sıcak saatler yaşanıyor.

Galatasaray'da yönetim krizi! Fatih Terim takımda kalacak mı?

Galatasaray yönetimi olaylı genel kurul sonrasında mahkeme yoluna başvurup basın toplantısı düzenleme kararı almıştı...
İlk sayım sonrasında kapalı usul ile ibra oylamasının yapılmasını isteyen ve bu talepleri reddedilen Galatasaray yönetimi, genel kurulu mahkemeye taşıma kararı alırken bugün yapılacak son değerlendirme toplantısının ardından avukatları aracılığı ile hukuki yollara başvuracak...

Galatasaray'da yönetim krizi! Fatih Terim takımda kalacak mı?

Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi Mahmut Recevik de, sosyal medya hesabından ibra oylamasının görüntülerini paylaşıp 'Evet' diyen üye sayısının ilk sayımda fazla olduğunu belirtti.

Galatasaray'da yönetim krizi! Fatih Terim takımda kalacak mı?

CENGİZ KONUŞACAK
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Arena'daki basın toplantı odasında düzenlenecek organizasyon 25 Mart Pazartesi saat 14.30'da başlayacak. Sarı kırmızılılar, yaşanan genel kurul ve bundan sonraki süreç hakkında düşüncelerini dile getirip önemli açıklamalarda bulunacak.

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