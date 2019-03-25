Galatasaray'da yönetim krizi! Fatih Terim takımda kalacak mı?

Galatasaray yönetimi olaylı genel kurul sonrasında mahkeme yoluna başvurup basın toplantısı düzenleme kararı almıştı...

İlk sayım sonrasında kapalı usul ile ibra oylamasının yapılmasını isteyen ve bu talepleri reddedilen Galatasaray yönetimi, genel kurulu mahkemeye taşıma kararı alırken bugün yapılacak son değerlendirme toplantısının ardından avukatları aracılığı ile hukuki yollara başvuracak...