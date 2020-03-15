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Futbolcular koronavirüs nedeniyle evden çıkmıyor! Ev karantinasında bakın ne yapıyorlar...

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren yeni tip Koronvirüs sporu derinden etkiledi. Dünya Sağlık Örgütü'nün uluslararası tehlike olarak ilan ettiği Koronavirüs nedeniyle futbol karşılaşmaları, basketbol maçları iptal edilirken olimpiyatların da ertelenmesi gündeme geldi. Hayatı felç eden coronavirüs nedeniyle sık sık 'evden çıkmayın' uyarısı yapılıyor. Yıldız futbolcular da bu süreyi evde aileleri ile birlikte böyle geçiriyor.

15.03.2020 18:00 - Son Güncelleme: 15.03.2020 18:05
Futbolcular koronavirüs nedeniyle evden çıkmıyor! Ev karantinasında bakın ne yapıyorlar...

LIONEL MESSI
Barcelona'nın süper starı Lionel Messi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla evde çocukları ile birlikte zaman geçirdiğini belirtti.

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Futbolcular koronavirüs nedeniyle evden çıkmıyor! Ev karantinasında bakın ne yapıyorlar...

MATTHİJS DE LİGT

Juventus'un Hollandalı stoperi Matthijs de Ligt ise kız arkadaşı ile birlikte evde zaman geçiriyor. Merih Demiral'ın takım arkadaşı de Ligt, evde kız arkadaşı ile masa tenisi oynadığı fotoğrafı paylaştı.

Futbolcular koronavirüs nedeniyle evden çıkmıyor! Ev karantinasında bakın ne yapıyorlar...

BERND LENO

Arsenal'in Alman kalecisi Bernd Leno ise evden çıkmayın uyarısını uyuyarak değerlendiriyor.

Futbolcular koronavirüs nedeniyle evden çıkmıyor! Ev karantinasında bakın ne yapıyorlar...

DOUGLAS COSTA

Juventus'un Brezilyalı futbolcusu Douglas Costa, evinin bahçesinde antrenmanlarına devam ediyor.

Futbolcular koronavirüs nedeniyle evden çıkmıyor! Ev karantinasında bakın ne yapıyorlar...

VALVERDE

İspanya'da da evden çıkmayın uyarısı yapılmıştı. Real Madrid'in genç futbolcusu Valverde, bu süre boyunca köpeği ile birlikte zaman geçiriyor.

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