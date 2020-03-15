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Fenerbahçe'de Joachim Löw sesleri! Yönetim harekete geçti

Süper Lig'de üst üste kötü sonuçlar alarak teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de kötü gidiş devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip Yanal'sız çıktığı 2 maçta sadece 1 puan alabilirken, yönetim yeni teknik direktörün belirlenmesi için çalışmaları hızlandırdı.

15.03.2020 17:37 - Son Güncelleme: 15.03.2020 17:37
Fenerbahçe'de Joachim Löw sesleri! Yönetim harekete geçti

Ersun Yanal döneminin sona ermesinin ardından Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları başlamıştı. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de Denizlispor ve İttifak Holding Konyaspor maçlarına teknik heyetten Zeki Murat Göle'yle çıktı. TFF kurallarına göre lisansı 2 maçta takımın başında yer alabilmesine izin veren Göle'nin başka bir maça çıkma hakkı kalmadı.

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Fenerbahçe'de Joachim Löw sesleri! Yönetim harekete geçti

Teknik direktör konusunda hummalı bir çalışma içinde olan Fenerbahçe yönetimi dünyaca ünlü bir ismi gündemine aldı. Ajansspor'un haberine göre, sarı lacivertliler son olarak Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw için girişimde bulundu.

Fenerbahçe'de Joachim Löw sesleri! Yönetim harekete geçti

1998-99 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Dünya Kupası şampiyonu Löw'ün Almanya Milli Takımı ile sözleşmesinin devam ediyor olması ve Alman federasyonunun hocasından vazgeçme niyetinin olmaması Fenerbahçe'nin işini zorlaştırıyor.

Euro 2020 ertelenirse Löw'ün Fenerbahçe'ye gelme ihtimali oluşabilir.

Fenerbahçe'de Joachim Löw sesleri! Yönetim harekete geçti

LOW OLMAZSA KOVAC
Alman hocalardan sonuç alınamaması halinde yeniden Nico Kovac'ın kapısı çalınacak. Kovac, her ne kadar İngiltere'yi istese de Koronavirüs'ün futbol vurduğu darbe sonra tüm kulüplerin stratejileri değişti. Kovac'ın Fenerbahçe'den gelecek bir teklife bu kez sıcak bakabileceği kaydediliyor.

Fenerbahçe'de Joachim Löw sesleri! Yönetim harekete geçti

KLINSMAN'DAN SONUÇ ÇIKMADI
Daha önce Christoph Daum'un sportif direktörlüğünde Roger Schmidt formülünü masaya yatıran ama mali nedenlerle bu ikiliden vazgeçmek zorunda kalan yönetimin Jurgen Klisman için de nabız yokladığı öğrenildi. Hertha Berlin'den ayrılan Klisman ile yapılan görüşmelerden olumlu sonuç çıkmadı. Alman çalıştırıcı teklife sıcak bakmadı.

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