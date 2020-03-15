Fenerbahçe'de Joachim Löw sesleri! Yönetim harekete geçti

LOW OLMAZSA KOVAC

Alman hocalardan sonuç alınamaması halinde yeniden Nico Kovac'ın kapısı çalınacak. Kovac, her ne kadar İngiltere'yi istese de Koronavirüs'ün futbol vurduğu darbe sonra tüm kulüplerin stratejileri değişti. Kovac'ın Fenerbahçe'den gelecek bir teklife bu kez sıcak bakabileceği kaydediliyor.