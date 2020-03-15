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Rıdvan Dilmen canlı yayında açıkladı: EURO 2020 ertelenecek mi?

Ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş'ın 0-0 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Öte yandan dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının EURO 2020'yi etkileyip etkilemeyeceği hakkında da yorum yapan Dilmen, flaş bir iddiada bulundu. İşte Dilmen'in dev derbi sonrası yaptığı açıklamalar...

15.03.2020 22:42 - Son Güncelleme: 15.03.2020 22:46
Rıdvan Dilmen canlı yayında açıkladı: EURO 2020 ertelenecek mi?

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.

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Rıdvan Dilmen canlı yayında açıkladı: EURO 2020 ertelenecek mi?

Ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, mücadelenin ardından NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirmelerde bulundu.

Rıdvan Dilmen canlı yayında açıkladı: EURO 2020 ertelenecek mi?

Öte yandan Dilmen, koronavirüs nedeniyle erteleneceği iddia edilen EURO 2020 turnuvasıyla alakalı flaş bir yorum yaptı.

Rıdvan Dilmen canlı yayında açıkladı: EURO 2020 ertelenecek mi?

İŞTE RIDVAN DİLMEN'İN DEV DERBİ SONRASI DEĞERLENDİRMELERİ

"Zirvedeki iki maç da berabere bitti. Bu 1'er puanda en zararlılar Galatasaray ve Beşiktaş. Beşiktaş şampiyonluk şansından koptu, tek şansı kazanmaktı."

Rıdvan Dilmen canlı yayında açıkladı: EURO 2020 ertelenecek mi?

"Kevin N'Koudou 25 yaşında, oldukça hızlı ve hareketli bir oyuncu. Ancak Kevin N'Koudou'nun neden Tottenham'da oynayamadığını anladım."

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