Rıdvan Dilmen canlı yayında açıkladı: EURO 2020 ertelenecek mi?
Ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş'ın 0-0 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Öte yandan dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının EURO 2020'yi etkileyip etkilemeyeceği hakkında da yorum yapan Dilmen, flaş bir iddiada bulundu. İşte Dilmen'in dev derbi sonrası yaptığı açıklamalar...
15.03.2020 22:42
- Son Güncelleme: 15.03.2020 22:46
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