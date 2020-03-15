Rıdvan Dilmen canlı yayında açıkladı: EURO 2020 ertelenecek mi?

İŞTE RIDVAN DİLMEN'İN DEV DERBİ SONRASI DEĞERLENDİRMELERİ

"Zirvedeki iki maç da berabere bitti. Bu 1'er puanda en zararlılar Galatasaray ve Beşiktaş. Beşiktaş şampiyonluk şansından koptu, tek şansı kazanmaktı."